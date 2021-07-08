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Главная Новости Звезды скандал «Это ненормально»: в Сети негодуют из-за выступления Тины Кароль
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«Это ненормально»: в Сети негодуют из-за выступления Тины Кароль

В сети раскритиковали выступление украинской певицы Тины Кароль на фестивале Atlas Weekend: что произошло

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная артистка Тина Кароль в этом году стала хедлайнером масштабного фестиваля Atlas Weekend, который проходит в столице Украины. Певица обещала зрителям невероятное шоу, поэтому максимально постаралась, чтобы ее выступления были эффектными. Правда, не всем понравился ее номер с питоном, поэтому певица столкнулась с волной хейта в сети. 

«Это ненормально»: в Сети негодуют из-за выступления Тины Кароль

Тина Кароль / Фото: @tina_karol

Во время исполнения песен "Ніжно" и "Твої гріхи" Тина Кароль вышла на сцену с королевским питоном на руках. И многие раскритиковали звезду за то, что ради антуража она эксплуатировала животное.  В Сети по этому поводу разгорелся скандал, и поклонники певицы разделились на два лагеря: одним номер исполнительницы понравился, а вторые начали разносить его в пух, и прах. 

Свое возмущение также выразил блогер Евгений Будерацкий, который призвал зоозащитников обратить внимание на данный инцидент.

 

А вот травести-дива Монро заявила, что перформенс Тины Кароль очень напоминает выступление Бритни Спирс в 2000-х годах, когда американская певица также исполняла песни с питоном на шее.

На странице Тины Кароль в Instagram поклонники выразили свое негодование: "Это не нормально – брать за реквизит животное", "Куда смотрят защитники животных?", "Неужели было обязательно чем-то занять руки?", "Большего бреда не выдумать", "Эксплуатировать животных-отвратительно", "Жалко питона…", — отметили фолловеры.

Напомним, что популярная исполнительница Тина Кароль преждевременно закончила свой концерт в Одессе из-за дождя, пристыдив руководство заведения за ненадлежащие условия для выступления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале месяца Тина Кароль представила новый клип "Красиво", очаровав соблазнительным танцем.


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