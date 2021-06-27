Тина Кароль ушла со своего концерта в Одессе: что произошло

Популярная украинская артистка Тина Кароль, в субботу, 26 июня, должна была провести концерт в одесском клубе ITAKA, но прервала его из-за ненадлежащих условий для выступления.

Тина Кароль (фото из открытых источников)

Концерт должен был начаться в 23.00, но исполнительница вышла на сцену ближе к полуночи, спела 5-6 хитов и объявила о том, что выступление окончено. Дело в том, что в Одессе начался сильный дождь и площадка, где выступала Тина Кароль, пострадала. Сцена клуба была в лужах, и несмотря на то, что аппаратуру накрыли полиэтиленом, а на сцене поставили несколько зонтов, ситуацию это не очень спасло.

Украинская артистка прямо со сцены пристыдила руководство клуба за то, что они не обеспечили надлежащих условий для выступления артистов. После этого, она обратилась к поклонникам, отметив, что уважает их, и уважает себя, и концерт на этом окончен.

"Я готовилась к нашей встрече. И меня безусловно расстраивает это звучание. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор", — отметила Тина Кароль.

В клубе ITAKA скандал пока никак не прокомментировали.

Напомним, что обольстительная украинская исполнительница и настоящая поп-дива Тина Кароль покорила своих подписчиков ярким летним образом. Красавица примерила стильный наряд из собственной коллекции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Тина Кароль ответила на многочисленные слухи о романе с экс-тренером "Голосу країни" Даном Баланом. Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в блестящем платье, а Дан Балан стоит сзади и нежно касается ее щеки. Тина сделала подпись к фотографии, подчеркнув, что любовь нельзя навязать.

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