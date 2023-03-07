logo

BTC/USD

22313.83

ETH/USD

1561.15

LTC/USD

86.53

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Держитесь подальше: Жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Держитесь подальше: Жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хеминг просит оставить в покое голливудского актера и перестать его преследовать по болезни.

сегодня, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Держитесь подальше: Жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать

Брюс Уиллис страдает деменцией. Фото из открытых источников

Жена Уиллиса просит СМИ не нападать на актера ради фото и не кричать ему. Звезде "Крепкого орешка" Брюсу Уиллису становится все хуже из-за поражения мозга, что приводит к афазии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Весной в прошлом году распространилась информация о плохом состоянии здоровья голливудского актера. Через несколько дней это подтвердила его жена Эмма Хеминг, отметив, что у Уиллиса поражение мозга, что приводит к афазии. Таким образом у актера были проблемы с пониманием языка. Однако со временем 44-летняя жена рассказала, что ситуация ухудшилась.

"С тех пор как весной 2022 года мы объявили, что у Брюса диагностирована афазия, его состояние ухудшилось, более точный диагноз — лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — это лишь симптом болезни Брюса", — сообщила Хеминг.

Несмотря на информацию об ухудшении здоровья звезды, СМИ не дают ему покоя. Нынешняя жена Уиллиса решила отреагировать.

"Если вы заботитесь о человеке с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и стрессово может быть выйти вместе, даже если вы хотите только пойти выпить кофе. Это видео для фотографов и операторов, которые пытаются получить фотографии и видео моего мужа, держитесь как можно дальше" , — просит оставить в покое Брюса Уиллиса его жена.

В конце видео Эмма Хеминг добавила, что хотела бы обратиться к специалистам по лечению деменции, которые смогли бы дать советы, как безопасно можно выйти на улицу со своими близкими с деменцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о знаменитостях, которые рассказали, что они ВИЧ-инфицированы.

Также "Комментарии" писали о 7 звездах, чей уровень интеллекта вас удивит.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/03/06/entertainment/bruce-willis-wife-dementia-paparazzi-intl-scli-wellness/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!