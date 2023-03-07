Держитесь подальше: Жена Брюса Уиллиса умоляет прекратить их преследовать

Брюс Уиллис страдает деменцией. Фото из открытых источников

Жена Уиллиса просит СМИ не нападать на актера ради фото и не кричать ему. Звезде "Крепкого орешка" Брюсу Уиллису становится все хуже из-за поражения мозга, что приводит к афазии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



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Весной в прошлом году распространилась информация о плохом состоянии здоровья голливудского актера. Через несколько дней это подтвердила его жена Эмма Хеминг, отметив, что у Уиллиса поражение мозга, что приводит к афазии. Таким образом у актера были проблемы с пониманием языка. Однако со временем 44-летняя жена рассказала, что ситуация ухудшилась.

"С тех пор как весной 2022 года мы объявили, что у Брюса диагностирована афазия, его состояние ухудшилось, более точный диагноз — лобно-височная деменция. К сожалению, проблемы с общением — это лишь симптом болезни Брюса", — сообщила Хеминг.

Несмотря на информацию об ухудшении здоровья звезды, СМИ не дают ему покоя. Нынешняя жена Уиллиса решила отреагировать.

"Если вы заботитесь о человеке с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и стрессово может быть выйти вместе, даже если вы хотите только пойти выпить кофе. Это видео для фотографов и операторов, которые пытаются получить фотографии и видео моего мужа, держитесь как можно дальше" , — просит оставить в покое Брюса Уиллиса его жена.

В конце видео Эмма Хеминг добавила, что хотела бы обратиться к специалистам по лечению деменции, которые смогли бы дать советы, как безопасно можно выйти на улицу со своими близкими с деменцией.

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