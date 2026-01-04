logo

Детская звезда YouTube заработала рекордную сумму на OnlyFans сразу после совершеннолетия

Пайпер Рокелл заявила о более чем 2,9 млн долларов дохода на OnlyFans за первые сутки после совершеннолетия.

4 января 2026, 19:05
Американская инфлюэнсерша и известная детская блоггерша на YouTube Пайпер Рокелл запустила собственную страницу на платформе OnlyFans после своего 18-летия. Менее чем за сутки блоггер заявила о доходе более в 2,9 миллиона долларов на OnlyFans.

Пайпер Рокелл снимает контент с восьми лет и за почти десятилетие работы собрала колоссальную аудиторию: более 12 млн подписчиков на YouTube, 18 млн в TikTok и еще 6,6 млн в Instagram. Она начала карьеру вместе с матерью Тиффани Смит, а затем создала популярную подростковую команду инфлюэнсеров Piper Squad.

О запуске OnlyFans Пайпер начала активно сообщать еще в декабре, а 1 января 2026 года опубликовала ссылку на страницу в своих соцсетях. В дальнейшем в сообщениях, часть из которых она удалила, появились скриншоты со статистикой заработка и заявления о рекордных показателях.

"Мы побили рекорд!!! 1 000 000 долларов менее чем за час", – написала Роккел в своем аккаунте X.

Согласно скриншоту, девушка заработала 1,26 миллиона долларов, из которых 900 тысяч долларов поступили от ее подписок. В общей сложности за сутки девушке удалось получить более 2,9 миллиона долларов. Именно предыдущая популярность 18-летней инфлюэнсерши сыграла ключевую роль.

Таким образом, Пайпер Рокелл установила новый рекорд на OnlyFans по заработкам в первый час после открытия страницы на платформе. Предыдущий рекорд принадлежал американской интернет-знаменитости Lil Tay (Лил Тей), которая открыла OnlyFans сразу после своего 18-летия.

Однако стремительный финансовый успех вызвал неоднозначную реакцию в сети из-за молодой модели OnlyFans. Часть пользователей в комментариях под сообщениями Пайпер подвергли критике девушку.

"Чрезвычайно тревожно, что люди, которые смотрят детских ютуберов, потом тратят деньги на подписки OF, как только те достигают совершеннолетия", — говорится в одном комментарии.

"Это отвратительно, особенно девушки-подростки, если они делают это только что закончив школу или еще учась в ней", — пишет другой.

"Не могу поверить, что это та Пайпер, на которую я равнялась", — добавляет еще одна.

Другие же, напротив, поздравили Рокелл с коммерческим прорывом, отмечая ее право самостоятельно определять карьерный путь после достижения совершеннолетия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 21-летняя девушка шокировала суммой, заработанной за два года на OnlyFans.

Также "Комментарии" писали, что гендиректор "Укрпочты" вдохновился моделью OnlyFans и предлагает новый тариф.



