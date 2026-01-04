Дитяча зірка YouTube заробила рекордну суму на OnlyFans одразу після повноліття

Американська інфлюенсерка та відома дитяча блогерка на YouTube Пайпер Рокелл запустила власну сторінку на платформі OnlyFans після свого 18-річчя. Менш ніж за добу блогерка заявила про дохід у 2,9 мільйона доларів на OnlyFans.

Пайпер Рокелл стала моделлю OnlyFans. Фото з відкритих джерел

Пайпер Рокелл знімає контент з восьми років і за майже десятиліття роботи зібрала колосальну аудиторію: понад 12 млн підписників на YouTube, 18 млн у TikTok і ще 6,6 млн в Instagram. Вона розпочала кар’єру разом із матір’ю Тіффані Сміт, а згодом створила популярну підліткову команду інфлюенсерів Piper Squad.

Про запуск OnlyFans Пайпер почала активно повідомляти ще у грудні, а 1 січня 2026 року опублікувала посилання на сторінку у своїх соцмережах. Згодом у дописах, частину з яких вона видалила, з’явилися скриншот зі статистикою заробітку та заяви про рекордні показники.

"Ми побили рекорд!!! 1 000 000 доларів менш ніж за годину", – написала Роккел у своєму акаунті X.

Згідно зі скриншотом дівчина заробила 1,26 мільйона доларів, з яких 900 тисяч доларів надійшли від її підписок. Загалом за добу дівчині вдалалося отримати понад 2,9 мільйона доларів. Саме попередня популярність 18-річної інфлюенсерки відіграла ключову роль.

Таким чином Пайпер Рокелл встановила новий рекорд на OnlyFans за заробітками у першу годину після відкриття сторінки на платформі. Попередній рекорд належав американській інтернет-знаменитості Lil Tay (Ліл Тей), яка також відкрила OnlyFans одразу після свого 18-річчя.

Однак стрімкий фінансовий успіх викликав неоднозначну реакцію в мережі через молоду модель OnlyFans. Частина користувачів у коментарях під дописами Пайпер розкритикували дівчину.

"Надзвичайно тривожно, що люди, які дивляться дитячих ютуберів потім витрачають гроші на підписки OF, щойно ті досягають повноліття", — йдеться в одному коментарі.

"Це огидно, особливо дівчата-підлітки, якщо вони роблять це щойно закінчивши школу або ще навчаючись у ній", — пише інший.

"Не можу повірити, що це та Пайпер, на яку я рівнялася", — додає ще одна.

Інші ж, навпаки, привітали Рокелл із комерційним проривом, наголошуючи на її праві самостійно визначати кар’єрний шлях після досягнення повноліття.

