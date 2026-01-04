Дитяча зірка YouTube заробила рекордну суму на OnlyFans одразу після повноліття

Рубрики
Американська інфлюенсерка та відома дитяча блогерка на YouTube Пайпер Рокелл запустила власну сторінку на платформі OnlyFans після свого 18-річчя. Менш ніж за добу блогерка заявила про дохід у 2,9 мільйона доларів на OnlyFans.
Пайпер Рокелл стала моделлю OnlyFans. Фото з відкритих джерел
Пайпер Рокелл знімає контент з восьми років і за майже десятиліття роботи зібрала колосальну аудиторію: понад 12 млн підписників на YouTube, 18 млн у TikTok і ще 6,6 млн в Instagram. Вона розпочала кар’єру разом із матір’ю Тіффані Сміт, а згодом створила популярну підліткову команду інфлюенсерів Piper Squad.
Про запуск OnlyFans Пайпер почала активно повідомляти ще у грудні, а 1 січня 2026 року опублікувала посилання на сторінку у своїх соцмережах. Згодом у дописах, частину з яких вона видалила, з’явилися скриншот зі статистикою заробітку та заяви про рекордні показники.
Згідно зі скриншотом дівчина заробила 1,26 мільйона доларів, з яких 900 тисяч доларів надійшли від її підписок. Загалом за добу дівчині вдалалося отримати понад 2,9 мільйона доларів. Саме попередня популярність 18-річної інфлюенсерки відіграла ключову роль.
Таким чином Пайпер Рокелл встановила новий рекорд на OnlyFans за заробітками у першу годину після відкриття сторінки на платформі. Попередній рекорд належав американській інтернет-знаменитості Lil Tay (Ліл Тей), яка також відкрила OnlyFans одразу після свого 18-річчя.
Однак стрімкий фінансовий успіх викликав неоднозначну реакцію в мережі через молоду модель OnlyFans. Частина користувачів у коментарях під дописами Пайпер розкритикували дівчину.
Інші ж, навпаки, привітали Рокелл із комерційним проривом, наголошуючи на її праві самостійно визначати кар’єрний шлях після досягнення повноліття.
