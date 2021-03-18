«Девочки рулят»: NK презентовала зажигательный клип (ВИДЕО)



















Популярная артистка Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новой видеоработой на танцевальную песню "Девочки рулят". Этот трек войдет в альбом "Красное вино", который певица совсем скоро презентует поклонникам.

Настя Каменских (фото из открытых источников)

В новом ярком клипе NK царствует атмосфера "женской банды". Девушки выглядят очень стильно, дерзко и уверенно, ведь посыл этой композиции состоит в том, чтобы показать, насколько каждая девушка особенная, крутая, стильная и что она наполняет мир яркими красками.

Для участия в новой видеоработе Каменских пригласила эффектных девушек украинского шоу-бизнеса: Лесю Никитюк, Дашу Астафьеву, жену Позитива и свою подругу Анну Завгороднюю и популярную блогершу Таню Парфильеву.

"Наша суперспособность – нести в мир вдохновение, любовь и в каждое свое дело вкладывать всю душу. Так хочу, чтобы девушки всегда помнили, что мы особенные и рулим миром, кайфуя по жизни", — отметила Настя Каменских.

В клипе девочки "рулили" на розовом кадиллаке, позируя в ярких нарядах с пышными прическами. Артистка сменила несколько образов, но в каждом из них выглядела шикарно. По словам NK, работа получилась очень легкой и драйвовой.

Поклонники уже успели оценить новый клип Каменских и в целом отзывы положительные: "Настя и Леся в одном клипе. Что может быть круче?", "Настя — женское лицо украинской музыкальной культуры", "Настя — это Шедевр!!!", "Это просто бомба", "Классный яркий клип, зажигательная песня!", — написали пользователи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 17 марта, состоялась премьера клипа на песню "Ты не один" Веры Брежневой.

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