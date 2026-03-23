Девушка Бонда Дениз Ричардс сделала пластическую операцию и показала фото до и после
НОВОСТИ

Девушка Бонда Дениз Ричардс сделала пластическую операцию и показала фото до и после

Актриса Дениз Ричардс призналась, что сделала пластическую операцию на лице.

23 марта 2026, 07:30
Автор:
Slava Kot

Американская актриса Дениз Ричардс, известная по ролям в фильме "Звездный десант" и девушки Бонда в ленте "И всего мира мало", рассказала о пластической операции и поделилась фотографиями до и после трансформации.

Дениз Ричардс. Кадр из 19-го фильма бондианы

В интервью журналу Allure 55-летняя Дениз Ричардс призналась, что долго колебалась перед пластической операцией и окончательно решилась на нее после продолжительных консультаций. Теперь актриса решила говорить об этом открыто, чтобы не создавать иллюзию "естественной" трансформации без вмешательства медицины.

"Я всю свою жизнь говорила, что никогда не сделаю подтяжку лица. Потому что это мое лицо и я этим зарабатываю на жизнь. Я давно в этом бизнесе. Люди знают, как я выгляжу. Я никогда не делала ничего подобного со своим лицом", — сказала актриса.

Однако со временем она начала задумываться о процедуре, особенно из-за изменений в зоне шеи. По словам Ричардс, на решение повлияла и семейная генетика, ведь подобные возрастные изменения были у ее матери, которая говорила, что у нее "индюшачья шея".

Дениз Ричардс сделала полную подтяжку лица. Фото: instagram.com/deniserichards

Ричардс прошла комплексную процедуру омоложения из серии пластических операций: полная подтяжка лица, коррекция бровей и губ, операция на веках и пересадка жира. Опубликованные снимки показывают заметные изменения в области шеи, губ и общих контуров лица.

Дениз Ричардс до и после пластической операции. Фото: instagram.com/deniserichards

Дениз Ричардс до и после пластической операции. Фото: instagram.com/deniserichards

Дениз Ричардс до и после подтяжки лица. Фото: instagram.com/deniserichards

Пластический хирург Бен Талей отметил, что главной целью было сохранить естественный облик актрисы. По его словам, процедура позволила восстановить выразительность взгляда и омолодить черты лица Дениза Ричардс, не изменяя их кардинально.

Дениз Ричардс. Фото: instagram.com/deniserichards

