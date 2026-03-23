Девушка Бонда Дениз Ричардс сделала пластическую операцию и показала фото до и после

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американская актриса Дениз Ричардс, известная по ролям в фильме "Звездный десант" и девушки Бонда в ленте "И всего мира мало", рассказала о пластической операции и поделилась фотографиями до и после трансформации.
Дениз Ричардс. Кадр из 19-го фильма бондианы
В интервью журналу Allure 55-летняя Дениз Ричардс призналась, что долго колебалась перед пластической операцией и окончательно решилась на нее после продолжительных консультаций. Теперь актриса решила говорить об этом открыто, чтобы не создавать иллюзию "естественной" трансформации без вмешательства медицины.
Однако со временем она начала задумываться о процедуре, особенно из-за изменений в зоне шеи. По словам Ричардс, на решение повлияла и семейная генетика, ведь подобные возрастные изменения были у ее матери, которая говорила, что у нее "индюшачья шея".
Дениз Ричардс сделала полную подтяжку лица.
Ричардс прошла комплексную процедуру омоложения из серии пластических операций: полная подтяжка лица, коррекция бровей и губ, операция на веках и пересадка жира. Опубликованные снимки показывают заметные изменения в области шеи, губ и общих контуров лица.
Дениз Ричардс до и после пластической операции.
Пластический хирург Бен Талей отметил, что главной целью было сохранить естественный облик актрисы. По его словам, процедура позволила восстановить выразительность взгляда и омолодить черты лица Дениза Ричардс, не изменяя их кардинально.
