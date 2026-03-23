"Дівчина Бонда" Деніз Річардс зробила пластичну операцію і показала фото до і після

Американська акторка Деніз Річардс, відома за ролями у фільмі "Зоряний десант" та дівчини Бонда у стрічці "І цілого світу замало", відкрито розповіла про пластичну операцію та поділилася фотографіями до і після трансформації.

Деніз Річардс. Кадр з 19-го фільму бондіани

В інтерв’ю журналу Allure 55-річна Деніз Річардс зізналася, що довго вагалася перед пластичною операцією і остаточно зважилася на неї після тривалих консультацій. Тепер акторка вирішила говорити про це відкрито, щоб не створювати ілюзію "природної" трансформації без втручання медицини.

"Я все своє життя казала, що ніколи не зроблю підтяжку обличчя. Тому що це моє обличчя, і я цим заробляю на життя. Я давно в цьому бізнесі. Люди знають, як я виглядаю. Я ніколи не робила нічого подібного зі своїм обличчям", – сказала акторка.

Проте з часом вона почала замислюватися про процедуру, особливо через зміни у зоні шиї. За словами Річардс, на рішення вплинула і сімейна генетика, адже подібні вікові зміни були у її матері, яка казала, що в неї "індича шия".

Деніз Річардс зробила повну підтяжку обличчя. Фото: instagram.com/deniserichards

Річардс пройшла комплексну процедуру омолодження з серії пластичних операцій: повна підтяжка обличчя, корекція брів і губ, операція на повіках та пересадка жиру. Опубліковані знімки демонструють помітні зміни у зоні шиї, губ і загальних контурів обличчя.

Деніз Річардс до та після пластичної операції. Фото: instagram.com/deniserichards

Деніз Річардс до та після підтяжки обличчя. Фото: instagram.com/deniserichards

Пластичний хірург Бен Талей зазначив, що головною метою було зберегти природну зовнішність акторки. За його словами, процедура дозволила відновити виразність погляду та омолодити риси обличчя Деніз Річардс, не змінюючи їх кардинально.

Деніз Річардс. Фото: instagram.com/deniserichards

