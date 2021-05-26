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Девушка потратила тысячи евро на внешность Барби (ФОТО)

20-летняя немецкая блогерша Джесси Банни сделала ряд пластических операций, чтобы выглядеть как кукла Барби

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Девушка Джесси Банни из Германии потратила 23 тысячи евро, чтобы кардинально изменить свою внешность и стать похожей на куклу Барби. За 2 года блогерше удалось заметно преобразиться.

Девушка потратила тысячи евро на внешность Барби (ФОТО)

Девушка сделала пластику, чтобы стать Барби / фото: Instagram Jessy Bunny

Издание The sun сообщает, что 20-летняя Джесии выросла в очень консервативной семье и родители постоянно ограничивали ее в своих желаниях быть более женственной и привлекательной. Ей запрещали носить яркую одежду, делать макияж и даже не разрешали играть куклами Барби, считая, что такие игрушки негативно влияют на развитие ребенка.

Но когда девушке исполнилось 18 лет и ей удалось вырваться из чрезмерной родительской опеки, она поступила в университет и потратила 7 тысяч евро на то, чтобы увеличить себе грудь. По словам блогерши, она стала чувствовать себя более уверенно. Затем она снова увеличила грудь, сделала липосакцию, операцию на губах, подбородке и т. д. За 2 года девушка заметно преобразилась и стала похожей на куклу Барби.

Джесси даже зарегистрировалась в OnlyFans — новой социальной сети, где можно выставлять на продажу свои пикантные снимки и делиться другим контентом. Девушке нравится, что многие парни засыпают ее комплиментами и даже предлагают руку и сердце, но пока блогершу это не интересует.

Напомним, что участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Анастасия показала, как выглядела до пластических операций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 45-летняя популярная украинская артистка Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о самом сложном периоде в своей жизни, удивила поклонников размышлениями о пластической хирургии.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/real-life/14954973/woman-spent-24k-turning-herself-into-barbie/
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