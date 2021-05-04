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Совсем другой человек: порноактриса из "Холостяка" показала, как выглядела до пластических операций

Фолловеры девушки попросили ее показать, как она выглядела до пластики

сегодня, 13:25
Автор:

Ольга Чародий

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Анастасия очень часто в Instagram подробно отвечает на вопросы своих подписчиков.

Совсем другой человек: порноактриса из "Холостяка" показала, как выглядела до пластических операций

Адель Асанти (фото из открытых источников)

Совсем другой человек: порноактриса из ”Холостяка” показала, как выглядела до пластических операций - фото 2

В  социальной сети Настя, псевдоним Адель Асанти, призналась, что ложилась под нож пластического хирурга. Фолловеры девушки попросили ее показать, как она выглядела до пластики.

Совсем другой человек: порноактриса из ”Холостяка” показала, как выглядела до пластических операций - фото 3

Девушка без комплексов опубликовала в Instagram Stories коллаж, который состоял из ее архивного снимка и нынешнего. Настя предложила поклонникам угадать, что она сделала. Кроме того, Анастасия выложила архивное фото, на котором она позировала  до пластики.


Совсем другой человек: порноактриса из ”Холостяка” показала, как выглядела до пластических операций - фото 4

Напомним, у звезды 10-го сезона украинского романтического шоу "Холостяк" Макса Михайлюка родилась дочь. Радостной новостью поделилась его избранница Дарья Хлыстун. На своей странице в Instaram украинская модель опубликовала первое фото малышки, показав ее маленькую ручку. "Теперь я точно знаю, что такое счастье", — коротко подписала девушка. Даша пока не рассказала, когда первенец появился на свет и не стала оглашать другие детали рождения крохи. Но поблагодарила друзей и подписчиков за множество пожеланий и поздравлений, отметив, что возможно чуть позже выйдет на связь.  Известно, что для модели и экс-холостяка это первый ребенок и они с большим нетерпением ждали его появления на свет. Раньше молодые родители говорили, что назовут свою дочь Ариана. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине стартовал новый сезон "Холостяка", главным героем которого стал Михаил Заливако. За сердце бизнесмена будут бороться 29 красоток. Но на первое свидание мужчина пригласил девушку, которая запомнилась ему больше всего на вечеринке, более того, он сделал для нее кольцо.


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Источник: https://www.instagram.com/adelasantyxx/?hl=ru
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