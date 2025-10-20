Действительно ли София Ротару живет в России: ее сестра сделала признание о певице

Сестра легендарной украинской артистки Софии Ротару, певица Аурика Ротару, опровергла слухи о якобы проживании своей родственницы в России. По ее словам, народная артистка Украины проживает в пригороде Киева и остается в Украине с начала полномасштабного вторжения.

София Ротару и Аурика Ротару. Фото из открытых источников

В интервью изданию "Главком" Аурика рассказала, что все сестры Ротару живут в разных городах, в том числе старшая Зинаида в Кишиневе, Лидия в Черновцах, а она и София — возле Киева. Несмотря на войну, семья пытается поддерживать связь и время от времени видеться.

"Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как прошла ночь? Как у вас, было тихо?", — рассказала артистка.

Ранее российские СМИ распространяли информацию о том, что София Ротару якобы живет в Италии. Однако в августе 2025 года певица на свое 78-летие опубликовала фото из Киева, чем подтвердила, что находится в Украине. Аурика также отвергла слухи о жизни Софии Ротару в России.

София Ротару

Кроме того, она призналась, что у певицы есть фонд, который помогает "нашим ребятам".

"А я только могу сказать, что она в Украине. Она также переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой, ни в России, ни в Крыму. Она здесь – в Украине", — пояснила сестра Ротару.

