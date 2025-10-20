logo

Действительно ли София Ротару живет в России: ее сестра сделала признание о певице
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли София Ротару живет в России: ее сестра сделала признание о певице

Сестра Софии Ротару опровергла слухи о жизни певицы в России. Аурика Ротару заявила, что София живет под Киевом, помогает ВСУ и остается в Украине.

20 октября 2025, 13:37

Автор:
avatar

Slava Kot

Сестра легендарной украинской артистки Софии Ротару, певица Аурика Ротару, опровергла слухи о якобы проживании своей родственницы в России. По ее словам, народная артистка Украины проживает в пригороде Киева и остается в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Действительно ли София Ротару живет в России: ее сестра сделала признание о певице

София Ротару и Аурика Ротару. Фото из открытых источников

В интервью изданию "Главком" Аурика рассказала, что все сестры Ротару живут в разных городах, в том числе старшая Зинаида в Кишиневе, Лидия в Черновцах, а она и София — возле Киева. Несмотря на войну, семья пытается поддерживать связь и время от времени видеться.

"Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как прошла ночь? Как у вас, было тихо?", — рассказала артистка.

Ранее российские СМИ распространяли информацию о том, что София Ротару якобы живет в Италии. Однако в августе 2025 года певица на свое 78-летие опубликовала фото из Киева, чем подтвердила, что находится в Украине. Аурика также отвергла слухи о жизни Софии Ротару в России.

Действительно ли София Ротару живет в России: ее сестра сделала признание о певице - фото 2

София Ротару

Кроме того, она призналась, что у певицы есть фонд, который помогает "нашим ребятам".

"А я только могу сказать, что она в Украине. Она также переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой, ни в России, ни в Крыму. Она здесь – в Украине", — пояснила сестра Ротару.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская певица родила третьего ребенка от российского артиста.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая неожиданно рассказала, куда исчезла пловчиха Яна Клочкова.



Источник: https://glavcom.ua/longreads/aurika-rotaru-istorija-narodnoji-artistki-v-simejnikh-foto-ta-vidvertomu-intervju-ekskljuziv-1083954.html#google_vignette
