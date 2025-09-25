Українська співачка народила третю дитину від російського артиста (ФОТО)

35-річна телеведуча та співачка українського походження Регіна Тодоренко, яка мешкає в Москві та перебуває під санкціями РНБО, повідомила про народження третьої дитини. Батьком малюка став її чоловік, російський співак Влад Топалов.

Регіна Тодоренко. Фото з відкритих джерел

Новиною про народження дитини Регіна Тодоренко поділилася у соцмережах, однак імені новонародженого поки не розкрила.

"Дорогі мої, дякую за підтримку і трепетне ставлення до моєї родини. Обов’язково скоро поділюся своєю історією. Поки приходимо до тями, вчимося звучати злагоджено з нашим новоспеченим маленьким музикантом", — написала Тодоренко.

За даними російських ЗМІ, вагітність співачки була складною. На 42-му тижні лікарі ухвалили рішення провести кесарів розтин, щоб уникнути ризиків для матері та дитини. У подружжя Тодоренко та Топалова ще є двоє синів — Михайло і Мирослав.

Повідомлення Тодоренко про народження третьої дитини

Хто така Регіна Тодоренко

Тодоренко народилася в Одесі й починала кар’єру в Україні як співачка та телеведуча. Згодом переїхала до Москви, де активно працювала на телебаченні. У 2024 році вона отримала російське громадянство за спрощеною процедурою завдяки шлюбу з Владом Топаловим.

Телеведуча уникає публічних коментарів щодо російсько-української війни. У 2022 році Рада національної безпеки і оборони України внесла її до санкційного списку.

Тодоренко, Топалов та їх діти

Що відомо про Влада Топалова

Влад Топалов прославився у середині 2000-х як учасник попдуету Smash разом із Сергієм Лазарєвим. Гурт швидко здобув популярність завдяки хітам у стилі євроденс та поп, проте після розпаду у 2006 році співак розпочав сольну кар’єру.

Згодом він випустив кілька альбомів, знімався у мюзиклах, брав участь у дитячих постановках та працював на телебаченні. Останніми роками артист рідше виступає на сцені, зосереджуючись на телевізійних проєктах.

