logo_ukra

BTC/USD

111002

ETH/USD

4035.64

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Чи справді Софія Ротару живе в Росії: її сестра зробила зізнання про співачку
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи справді Софія Ротару живе в Росії: її сестра зробила зізнання про співачку

Сестра Софії Ротару спростувала чутки про життя співачки в Росії. Ауріка Ротару заявила, що Софія живе під Києвом, допомагає ЗСУ та залишається в Україні.

20 жовтня 2025, 13:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Сестра легендарної української артистки Софії Ротару, співачка Ауріка Ротару, спростувала чутки про нібито проживання своєї родички в Росії. За її словами, народна артистка України мешкає у передмісті Києва та залишається в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Чи справді Софія Ротару живе в Росії: її сестра зробила зізнання про співачку

Софія Ротару та Ауріка Ротару. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю виданню "Главком" Ауріка розповіла, що всі сестри Ротару живуть у різних містах, зокрема старша Зінаїда у Кишиневі, Лідія в Чернівцях, а вона та Софія — біля Києва. Попри війну, родина намагається підтримувати зв’язок і час від часу бачитися.

"Є можливість — зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Нема можливості — на телефоні: "Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо?", — розповіла артистка.

Раніше російські ЗМІ поширювали інформацію, що Софія Ротару нібито живе в Італії. Однак у серпні 2025 року співачка на своє 78-річчя опублікувала фото з Києва, чим підтвердила, що перебуває в Україні. Ауріка також відкинула чутки про життя Софії Ротару в Росії.

Чи справді Софія Ротару живе в Росії: її сестра зробила зізнання про співачку - фото 2

Софія Ротару

Крім того, вона зізналася, що співачка має фонд, який допомагає "нашим хлопцям".

"А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій, ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні", — пояснила сестра Ротару.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська співачка народила третю дитину від російського артиста.

Також "Коментарі" писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла несподівано розповіла, куди зникла плавчиня Яна Клочкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://glavcom.ua/longreads/aurika-rotaru-istorija-narodnoji-artistki-v-simejnikh-foto-ta-vidvertomu-intervju-ekskljuziv-1083954.html#google_vignette
Теги:

Новини

Всі новини