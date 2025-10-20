Чи справді Софія Ротару живе в Росії: її сестра зробила зізнання про співачку

Сестра легендарної української артистки Софії Ротару, співачка Ауріка Ротару, спростувала чутки про нібито проживання своєї родички в Росії. За її словами, народна артистка України мешкає у передмісті Києва та залишається в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Софія Ротару та Ауріка Ротару. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю виданню "Главком" Ауріка розповіла, що всі сестри Ротару живуть у різних містах, зокрема старша Зінаїда у Кишиневі, Лідія в Чернівцях, а вона та Софія — біля Києва. Попри війну, родина намагається підтримувати зв’язок і час від часу бачитися.

"Є можливість — зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Нема можливості — на телефоні: "Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо?", — розповіла артистка.

Раніше російські ЗМІ поширювали інформацію, що Софія Ротару нібито живе в Італії. Однак у серпні 2025 року співачка на своє 78-річчя опублікувала фото з Києва, чим підтвердила, що перебуває в Україні. Ауріка також відкинула чутки про життя Софії Ротару в Росії.

Софія Ротару

Крім того, вона зізналася, що співачка має фонд, який допомагає "нашим хлопцям".

"А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій, ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні", — пояснила сестра Ротару.

