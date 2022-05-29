Дидзьо ответил на упреки об участии в "мажорной свадьбе" во время войны в Луцке

Известный украинский певец Михаил Хома, выступающий на сцене под псевдонимом "Дзидзьо", отреагировал на сообщение, что он участвовал в "мажорной свадьбе" луцких колбасников во время войны. Артист на своей странице в Instagram назвал такие новости фейком. Дидзьо (фото из открытых источников) В похожую неприятную ситуацию попал другой известный певец Павел Зибров. Недавно в сети появились новости об участии певца в роскошной свадьбе, организованной бизнесменами из Луцка. В сообщении говорилось, что Дзидзьо во время войны развлекает гостей на свадьбе: поет и гарцует. Артист сразу отреагировал на эти слухи. Но заявил, что сам не понимает, как кто-то сейчас может праздновать и устраивать гуляния. Ведь в Украине ребята защищают нашу землю, отдавая за это свою жизнь. Певец заявил, что на празднике выступал его двойник.

"Оказывается, была такая свадьба, где пригласили двойника, который, паразитируя на моем творчестве, подставил меня и заставляет оправдываться в том, чего я не делал. А некоторые люди для хайпа подхватывают яркие заголовки новостей, даже не проверяя информацию", — заявил певец.

Михаил Хома также рассказал, что с 24 февраля он поет только для украинских, лечащихся в госпиталях, защитников.

В комментариях под сообщением музыканта и певца, его фанаты пишут, что никогда не верили таким непроверенным и недостоверным новостям.

Известно, что местные волынские СМИ сообщали о луцких предпринимателях, устроивших роскошную свадьбу своему сыну. Видео с роскошной гулянки попало в сеть.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известную актрису возмутила мастерица маникюра, отказавшаяся обслуживать русскоязычных клиентов.

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