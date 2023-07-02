Для кого угодно и где угодно – Меладзе попал в скандал с концертами

Знаменитость из РФ Валерий Меладзе сейчас находится в немилости в родной стране из-за того, что поддержал Украину во время войны с РФ. При этом гостеприимно встречать певца в Киеве тоже никто не спешит, потому что он робок и часто меняет свои убеждения. Кроме этого, никогда не откажется заработать, когда есть возможность в РФ.

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

На большие мероприятия Меладзе никто не приглашает, потому, как возможность для заработка остаются корпоративы. Туда звездный артист всегда спешит даже когда приходится петь перед российской аудиторией.

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Об этом информируют российские СМИ, еще и обнародовавшие скриншоты писем вроде бы с концертным директором певца, прямым текстом подтвердившим согласие звезды за сумму в 80 тыс. евро. За эти деньги Валерий Меладзе будет развлекать любую аудиторию на 45-50 минут: когда угодно и где угодно. Однако лучше всего на Южном берегу Франции.

Важно, что цены на выступление российского певца на частных корпоративах ощутимо увеличились. Так в 2020 году его оплата составила 60 тыс. евро. Но, по информации источника, повышенный прейскурант певец выставляется именно российским заказчикам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться. Звездный исполнитель Валерий Меладзе теперь находится на отдыхе в Куршевеле. Именно на этом курорте его "поймали" представители медиа "Украинская правда" и стали задавать вопросы о войне в Украине. Но певец испугался высказать свое мнение на камеру. Однако представитель СМИ продолжал повторять свои неудобные для певца вопросы. В это время Валерий Шотович отозвал репортера подальше от камер с репликой: "Идемте, я вам все расскажу".