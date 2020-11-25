kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19255.66

ETH/USD

594.97

LTC/USD

88.10

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Дневники покойной звезды "Гарри Поттера" напечатают как мемуары
commentss НОВОСТИ Все новости

Дневники покойной звезды "Гарри Поттера" напечатают как мемуары

Издательство, которое работает над мемуарами известного актера, назвало его дневники «остроумными» и «абсолютно откровенными»

сегодня, 15:20
Автор:

Диденко Светлана

Поклонники Алана Рикмана смогут узнать о жизни актера из его мемуаров.

Дневники покойной звезды "Гарри Поттера" напечатают как мемуары

Фото: Extra.ie

Западная пресса сообщает, что 27 дневников покойного Алана Рикмана опубликуют как мемуары. Книга поступит в продажу осенью 2022 года. В книге напечатают как и остроумные мысли, так и откровенные признания актера, которые он писал на протяжении более чем 25 лет карьеры в кино.

Издательский дом "Canongate" приобрел права на рукописи звезды, которые будут называться "Дневники Алана Рикмана".

Среди самых известных ролей актера — шериф Ноттингема ("Робин Гуд"), полковник Брэндон ("Разум и чувства"), Ганс Грубер ("Крепкий орешек") и профессор Северус Снейп (Гарри Поттер).

Сообщается, что Алан Рикман начал писать свои мемуары в начале 90-х годов прошлого века и имел намерение опубликовать их. В это время его карьера в кино набирала обороты, а он стал одним из самых перспективных актеров Великобритании. Рикман делится своими воспоминаниями со съемочных площадок и театральных сцен.

"Я в восторге, что дневники Алана опубликуют", — рассказала Рима Хортон, вдова Рикмана. "Дневники демонстрируют настоящего Алана Рикмана — его чувство юмора, его острую наблюдательность, его мастерство и его преданность искусству".

Алан Тейлор, редактор, который будет работать над мемуарами, назвал стиль написания актера "анекдотическим", "остроумным" и "абсолютно откровенным".

"Рикман писал свои воспоминания так, будто переписывался со своим близким другом. Они личные, проникновенные и очень смешные", — сообщают в издательском доме" Canongate "

Напомним, "Комментарии" сообщали, что Майкл Джей Фокс написал свои мемуары и завершает актерскую карьеру из-за болезни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/books/2020/nov/21/alan-rickman-27-volumes-of-diaries-to-be-published-as-one-book-canongate
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ