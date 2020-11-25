Дневники покойной звезды "Гарри Поттера" напечатают как мемуары

Поклонники Алана Рикмана смогут узнать о жизни актера из его мемуаров.

Фото: Extra.ie

Западная пресса сообщает, что 27 дневников покойного Алана Рикмана опубликуют как мемуары. Книга поступит в продажу осенью 2022 года. В книге напечатают как и остроумные мысли, так и откровенные признания актера, которые он писал на протяжении более чем 25 лет карьеры в кино.

Издательский дом "Canongate" приобрел права на рукописи звезды, которые будут называться "Дневники Алана Рикмана".

Среди самых известных ролей актера — шериф Ноттингема ("Робин Гуд"), полковник Брэндон ("Разум и чувства"), Ганс Грубер ("Крепкий орешек") и профессор Северус Снейп (Гарри Поттер).

Сообщается, что Алан Рикман начал писать свои мемуары в начале 90-х годов прошлого века и имел намерение опубликовать их. В это время его карьера в кино набирала обороты, а он стал одним из самых перспективных актеров Великобритании. Рикман делится своими воспоминаниями со съемочных площадок и театральных сцен.

"Я в восторге, что дневники Алана опубликуют", — рассказала Рима Хортон, вдова Рикмана. "Дневники демонстрируют настоящего Алана Рикмана — его чувство юмора, его острую наблюдательность, его мастерство и его преданность искусству".

Алан Тейлор, редактор, который будет работать над мемуарами, назвал стиль написания актера "анекдотическим", "остроумным" и "абсолютно откровенным".

"Рикман писал свои воспоминания так, будто переписывался со своим близким другом. Они личные, проникновенные и очень смешные", — сообщают в издательском доме" Canongate "

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