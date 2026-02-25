Дочь известного американского актера убила себя: что произошло

Дочь популярного американского актера Мартин Шорт, Кэтрин, скончалась в понедельник, предположительно в результате самоубийства. Ей было 42 года.

Мартин Шорт с дочерью (фото из открытых источников)

"С глубокой грустью мы подтверждаем смерть Кэтрин Хартли Шорт", — сообщил во вторник представитель звезды сериала Только убийства в здании издания Page Six.

"Семья Шорт опустошена этой потерей и просит уважать их конфиденциальность в этот сложный период. Кэтрин любили все, и ее будут помнить за свет и радость, которые она приносила в мир".

Сообщается, что социальную работницу нашли мертвой с огнестрельным ранением, которое, вероятно, было нанесено ею самой, в ее доме в Голливудских холмах, штат Калифорния, в понедельник около 18:00 по местному времени.

"В 18:41 мы отреагировали на сообщения о стрельбе по этому адресу", — сообщили в пожарном управлении Лос-Анджелеса, подтвердив получение вызова на линию 911.

Кэтрин была приемной дочерью 75-летнего актера и его покойной жены Нэнси Долман, умершей от рака в 2010 году.

Шорт и Долман, прожившие в браке 30 лет, также усыновили сыновей Оливера Патрика, 39 лет, и Генри Хейтера, 36 лет.

