Дочка відомого американського актора вбила себе: що сталося

Лиля Воробьева
Донька популярного американського актора Мартін Шорт, Кетрін, померла в понеділок, імовірно внаслідок самогубства. Їй було 42 роки.
Мартін Шорт з донькою (фото з відкритих джерел)
"З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт", — повідомив у вівторок представник зірки серіалу Тільки вбивства в будівлі виданню Page Six.
Повідомляється, що соціальну працівницю знайшли мертвою з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, було завдане нею самою, у її будинку в Голлівудських пагорбах, штат Каліфорнія, у понеділок близько 18:00 за місцевим часом.
"О 18:41 ми відреагували на повідомлення про стрілянину за цією адресою", — повідомили у пожежному управлінні Лос-Анджелеса, підтвердивши отримання виклику на лінію 911.
Кетрін була прийомною донькою 75-річного актора та його покійної дружини Ненсі Долман, яка померла від раку у 2010 році.
Шорт і Долман, які прожили у шлюбі 30 років, також усиновили синів Олівера Патріка, 39 років, і Генрі Хейтера, 36 років.
