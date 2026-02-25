Дочка відомого американського актора вбила себе: що сталося

Донька популярного американського актора Мартін Шорт, Кетрін, померла в понеділок, імовірно внаслідок самогубства. Їй було 42 роки.

Мартін Шорт з донькою (фото з відкритих джерел)

"З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Кетрін Хартлі Шорт", — повідомив у вівторок представник зірки серіалу Тільки вбивства в будівлі виданню Page Six.

"Родина Шорт спустошена цією втратою і просить поважати їхню конфіденційність у цей складний період. Кетрін любили всі, і її пам’ятатимуть за світло та радість, які вона приносила у світ".

Повідомляється, що соціальну працівницю знайшли мертвою з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, було завдане нею самою, у її будинку в Голлівудських пагорбах, штат Каліфорнія, у понеділок близько 18:00 за місцевим часом.

"О 18:41 ми відреагували на повідомлення про стрілянину за цією адресою", — повідомили у пожежному управлінні Лос-Анджелеса, підтвердивши отримання виклику на лінію 911.

Кетрін була прийомною донькою 75-річного актора та його покійної дружини Ненсі Долман, яка померла від раку у 2010 році.

Шорт і Долман, які прожили у шлюбі 30 років, також усиновили синів Олівера Патріка, 39 років, і Генрі Хейтера, 36 років.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 12 грудня 2025 року американського актора Пітер Грін, відомого за ролями у фільмах Маска та Кримінальне чтиво, знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді в Нью-Йорку з видимими ушкодженнями на тілі. Артистові було 60 років. Про смерть повідомив менеджер актора Грегг Едвардс.

Через два місяці після трагедії стала відома офіційна причина смерті Гріна. Її озвучив виданню Daily Mail керівник бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка. Згідно з висновком експертів, Пітер Грін помер унаслідок вогнепального поранення в ліву пахвову ділянку. Куля пошкодила плечову артерію. Смерть актора офіційно класифіковано як нещасний випадок.