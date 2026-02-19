Зірку "Кримінального чтива" знайшли мертвим: через два місяці після смерті з'явилися нові подробиці

12 грудня 2025 року американського актора Пітер Грін, відомого за ролями у фільмах Маска та Кримінальне чтиво, знайшли мертвим у його квартирі на Нижньому Іст-Сайді в Нью-Йорку з видимими ушкодженнями на тілі. Артистові було 60 років. Про смерть повідомив менеджер актора Грегг Едвардс.

режисера та актора Роба Райнера і його дружини Мішель Сінгер Райнер. Тіла подружжя були знайдені 14 грудня у їхньому будинку в престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Про це повідомляють TMZ та People з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, 78-річний режисер і його 68-річна дружина мали ножові поранення. Поліція Лос-Анджелеса розглядає справу як "очевидне вбивство". Деталі інциденту офіційно не розкриваються, слідство триває. Капітан поліції Лос-Анджелеса Майк Бленд підтвердив, що справу веде підрозділ з розслідування вбивств та пограбувань.

Пожежна служба Лос-Анджелеса також підтвердила, що медики прибули на виклик у неділю вдень, де й були виявлені тіла. Речник родини Райнерів у заяві для ЗМІ попросив поважати приватність близьких у цей складний період.

