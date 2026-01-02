Дочь известного голливудского актера нашли мертвой в Новый год: что произошло

1 января в гостинице Fairmont в Сан-Франциско обнаружили мертвой Викторию Джонс – дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса. Как сообщает Daily Mail, обстоятельства ее смерти остаются невыясненными.

Томми Ли Джонс с дочерью (фото из открытых источников)

По данным медиа, в четверг пожарно-спасательная служба Сан-Франциско получила вызов о необходимости оказания медицинской помощи. По прибытии на место происшествия экстренные службы констатировали смерть Виктории.

По информации источников издания, дочь актера была найдена на 14-м этаже гостиницы. Одна из постоялиц предположила, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения и сообщила об этом работникам заведения. Когда персонал понял, что Виктория не представляет никаких признаков реакции, они сразу начали сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую помощь. В то же время, на теле дочери Томми Ли Джонса не обнаружили следов борьбы или признаков самоубийства. Полиция также не нашла на месте происшествия предметы, связанные с употреблением наркотиков. Неизвестным остается и то, как Виктория оказалась в здании гостиницы.

Виктория Кафка Джонс является дочерью Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли, с которой актер состоял в браке с 1981 по 1996 год. Она рано начала актерскую деятельность: еще в детстве появилась в киноленте отца "Люди в черном 2", а впоследствии снялась в эпизоде сериала "Холм одного дерева" и в вестерне "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады". В последние годы Виктория часто сопровождала отца на публичных мероприятиях, появляясь вместе с ним на светских событиях и красных дорожках.

