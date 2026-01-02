Доньку відомого голлівудського актора знайшли мертвою в Новий рік: що сталося

1 січня у готелі Fairmont у Сан-Франциско виявили мертвою Вікторію Джонс — доньку відомого голлівудського актора Томмі Лі Джонса. Як повідомляє Daily Mail, обставини її смерті наразі залишаються нез’ясованими.

Томмі Лі Джонс з донькою (фото з відкритих джерел)

За даними медіа, у четвер пожежно-рятувальна служба Сан-Франциско отримала виклик про необхідність надання медичної допомоги. Після прибуття на місце події екстрені служби констатували смерть Вікторії.

За інформацією джерел видання, дочку актора знайшли на 14-му поверсі готелю. Одна з постоялиць припустила, що дівчина перебуває у стані алкогольного сп’яніння, і повідомила про це працівникам закладу. Коли персонал зрозумів, що Вікторія не подає жодних ознак реакції, вони одразу почали серцево-легеневу реанімацію та викликали швидку допомогу. Водночас на тілі доньки Томмі Лі Джонса не виявили слідів боротьби чи ознак самогубства. Поліція також не знайшла на місці події предметів, пов’язаних із вживанням наркотиків. Невідомим залишається і те, яким чином Вікторія опинилася в будівлі готелю.

Вікторія Кафка Джонс є донькою Томмі Лі Джонса та його другої дружини Кімберлі Клафлі, з якою актор перебував у шлюбі з 1981 по 1996 рік. Вона рано розпочала акторську діяльність: ще в дитинстві з’явилася у кінострічці батька "Люди в чорному 2", а згодом знялася в епізоді серіалу "Пагорб одного дерева" та у вестерні "Три поховання Мелькіадеса Естради". В останні роки Вікторія часто супроводжувала батька на публічних заходах, з’являючись разом із ним на світських подіях і червоних доріжках.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у США розслідують загибель відомого голлівудського режисера та актора Роба Райнера і його дружини Мішель Сінгер Райнер. Тіла подружжя були знайдені 14 грудня у їхньому будинку в престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Про це повідомляють TMZ та People з посиланням на джерела в правоохоронних органах.