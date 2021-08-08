Дочь известного рэпера стала бездомной: что произошло

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Светлана Шкурупий
Дочь известного рэпера и продюсера Dr. Dre 38-летняя ЛаТанья Янг рассказала, что вместе со своими четырьмя детьми попала в тяжелую ситуацию, а ее звездный отец всячески отказывает ей в материальной помощи.
Рэпер Dr. Dre. Фото: Getty Images
Согласно информации издания Daily Mail, у женщины сейчас нет дома, ее дети остались у друзей, пока она живет в машине и пытается свести концы с концами. Снять жилье в Калифорнии, куда она переехала из Невады, пока не получается, поскольку ей не хватает денег. Дочь рэпера Dr. Dre призналась, что работает курьером в нескольких сервисах доставки еды, но зарплаты не хватает, чтобы содержать семью.
38-летняя ЛаТанья Янг неоднократно обращалась к звездному отцу за помощью, но напрямую он с ней не связывается, только через представителей. Как оказалось, 56-летний Dr. Dre не хочет общаться с дочерью и не помогает ни ей, ни своим внукам уже более чем полтора года.
К слову, ЛаТанья – дочь рэпера Dr. Dre от первого брака с Лизой Джонсон. Пара развелась, когда девочке было пять лет.
Согласно данным СМИ, состояние ее отца оценивается в 800 миллионов долларов.
Напомним, что в июне 2020 года стало известно, что американский рэпер Dr. Dre разводится со своей женой Николь, с которой прожил вместе 24 года. Причиной расставания женщина назвала "стандартные" непримиримые разногласия.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летняя Микаэла — приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга работает в порноиндустрии и впервые откровенно рассказала о своей карьере. Девушка призналась, что начала работать в порно, потому что захотела быть финансово независимой и сейчас она вполне довольна своим решением.
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