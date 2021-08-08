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Главная Новости Звезды персона Дочь известного рэпера стала бездомной: что произошло
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Дочь известного рэпера стала бездомной: что произошло

Старшая дочь известного американского рэпера Dr. Dre рассказала, что живет в машине и не получает материальной помощи от звездного отца

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Дочь известного рэпера и продюсера Dr. Dre 38-летняя ЛаТанья Янг рассказала, что вместе со своими четырьмя детьми попала в тяжелую ситуацию, а ее звездный отец всячески отказывает ей в материальной помощи.

Дочь известного рэпера стала бездомной: что произошло

Рэпер Dr. Dre. Фото: Getty Images

Согласно информации издания Daily Mail, у женщины сейчас нет дома, ее дети остались у друзей, пока она живет в машине и пытается свести концы с концами. Снять жилье в Калифорнии, куда она переехала из Невады, пока не получается, поскольку ей не хватает денег. Дочь рэпера Dr. Dre призналась, что работает курьером в нескольких сервисах доставки еды, но зарплаты не хватает, чтобы содержать семью.

38-летняя ЛаТанья Янг неоднократно обращалась к звездному отцу за помощью, но напрямую он с ней не связывается, только через представителей. Как оказалось, 56-летний Dr. Dre не хочет общаться с дочерью и не помогает ни ей, ни своим внукам уже более чем полтора года. 

К слову, ЛаТанья – дочь рэпера Dr. Dre от первого брака с Лизой Джонсон. Пара развелась, когда девочке было пять лет. 

Согласно данным СМИ, состояние ее отца оценивается в 800 миллионов долларов.

Напомним, что в июне 2020 года стало известно, что американский рэпер Dr. Dre разводится со своей женой Николь, с которой прожил вместе 24 года. Причиной расставания женщина назвала "стандартные" непримиримые разногласия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24-летняя Микаэла — приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга работает в порноиндустрии и впервые откровенно рассказала о своей карьере. Девушка призналась, что начала работать в порно, потому что захотела быть финансово независимой и сейчас она вполне довольна своим решением.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9857957/Dr-Dres-eldest-daughter-reveals-shes-homeless-living-car.html
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