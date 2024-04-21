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Дочь известной актрисы решила отказаться от гражданства России

Дочь Зоряны Марченко не хочет иметь ничего общего с Россией

21 апреля 2024, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ставшая известной украинская киноактриса Зоряна Марченко по роли в сериале "Просто Надежда" рассказала, что ее 8-летняя дочь приняла решение отказаться от своего места рождения — РФ.

Дочь известной актрисы решила отказаться от гражданства России

Зоряна Марченко (фото из открытых источников)

Девочка хочет, когда будет получать паспорт, изменить место рождения, потому что нет желания иметь что-то общее со страной-агрессорой.

Еще дочь актрисы хочет иметь новое имя. Звездная Марченко назвала дочь Агафьей, но в повседневной жизни зовет ее Агатой. Самой девочке больше нравится второй вариант.

"В жизни я на нее говорю Агата, а полное имя Агафья. Но мы будем его менять. Она не хочет быть Агафией, а хочет быть Агатой. Мы будем менять не только имя, но и место рождения. Она рождена в России", — сказала актриса, отвечая на вопросы Алины Доротюк.

Актриса продолжила, что это было вожделенное решение ее дочери, а она его как мама поддерживает.

"Она хочет изменить место рождения, это ее инициатива. Она сказала, я не хочу, чтобы у меня это было там написано. Относительно имени — ей не нравится, она хочет так. Что касается отчества — посмотрим. Фамилию, если она захочет изменить , мы изменим", — завершила Зоряна Марченко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что делает солист некогда популярной группы "Нэнси" . В 90-х очень популярна была группа "Нэнси", а песни "Дым сигарет с ментолом", "Девушка мечты" и другие звучали буквально повсюду. Поэтому солист группы Анатолий Бондаренко имел огромную популярность и узнаваемость в то время. Однако в последнее время о нем не было никакой информации. Так бы он и жил спокойно, если бы не рассказал о своем прошлом попутчице.



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