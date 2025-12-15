Дочь рэпера из Одессы, поддержавшего режим Кремля, совершила попытки суицида

Жена предателя Украины рэпера Джигана, поддерживающего террористическую агрессию РФ, откровенно призналась в серьезных неурядицах в семье. По словам Оксаны Самойловой, озвученными в эфире их семейного шоу, старшая дочь артиста Ариэла предпринимала попытки самоубийства.

Рэпер Джиган (фото из открытых источников)

Блогерка рассказала, что на фоне внутренних семейных трудностей ей было очень тяжело пережить подростковый период дочери. Ариэла не только отличалась внешним видом, но и прибегала к действиям, направленным на причинение вреда себе.

"С 13 до 13,5 лет мы проживали самые страшные периоды. И попытки суицида — чего только не проживали... Это кошмар! Сейчас все уложилось, слава Богу. Когда я приняла Ари со всеми темными сторонами, отрядами и тараканами — мы с ней сошлись в единственном потоке", как у ребёнка.

Также супруга Джигана отметила, что проблемы в их семье существовали всегда, однако аудитория предпочитала видеть в соцсетях только идеализированную картинку и не обращала внимания на сложности. Кроме того, Самойлова заявила, что Джиган давно жил собственной жизнью, практически не вовлекаясь в проблемы близких.

"Эти идеальные прекрасные дети, эти идеальные прекрасные родители, идеально прекрасная картинка, идеально прекрасная пара — люди сами дали нам этот ярлык. Я ни разу не сказала, что это так и есть. Но, как бы то ни было, так, как есть сейчас — быть не должно", — сказала Самойлова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алсу , публично не комментирующая вторжение РФ в Украину, появилась вместе с репером Джиганом, родом из Одессы и поддерживающим политику Кремля. Российские СМИ сообщают, что артисты начали проводить много времени в студии для записи нового общего материала.

По информации пропагандистских ресурсов, Алсу и Джиган уже работают над несколькими треками и не исключают, что со временем создадут общий альбом. Джиган находится в процессе развода с блоггершей Оксаной Самойловой, с которой воспитывает четырех детей. Алсу также недавно рассталась с Яном Абрамовым. В российских медиа распространяется версия, что причиной разрыва стала его вероятная интрижка с блоггером Анастасией Решетовой.

