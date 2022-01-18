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Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о состоянии матери: "держимся как можем"

Девушка назвала мать "воином"

сегодня, 15:59
Автор:

Елизавета Черных
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — опубликовала Instagram-stories, где рассказала о состоянии матери. Артистка с 2019 года борется с онкологией, а именно раком головного мозга, передает OBOZREVATEL. 

Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о состоянии матери: "держимся как можем"

Анастасия Заворотнюк и дочь Анна - фото из открытых источников

Члены семьи Заворотнюк неохотно комментируют самочувствие актрисы, предпочитая вовсе не разглашать информацию о ее лечении и состоянии. Однако Анна призналась поклонникам, что ее мать продолжает бороться с недугом, который не отступает. По ее словам, рак головного мозгла, который диагностировали у артистки несколько лет назад, действительно страшная болезнь. При этом девушка назвала Заворотнюк "воином". 

"Держимся как можем. Она – воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой", – ответила Анна подписчикам в социальной сети.

Дочь тяжелобольной Заворотнюк рассказала о состоянии матери: ”держимся как можем” - фото 2

В издании отмечают, что семья и коллеги исполнительницы роли няни Вики оказывают ей всяческую поддержку. Муж Заворотнюк, российский фигурист Петр Чернышев, не только обеспечивает материальное благополучие супруги, а также занимается воспитанием их младшей дочери Милы, которая родилась в 2018 году. 

Еще в сентябре дочь Заворотнюк рассказывала, что поклонники очень часто интересуются здоровьем ее матери. Кроме того, подписчики задают бесцеремонные вопросы, например, правда ли что актриса набрала вес и лишилась волос. Тогда, как и сейчас, девушка отмечала, что ее близкий человек — борец, болезнь отступит и все закончится благополучно. 

Напомним, что в сентябре 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная мама" Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию. Тогда СМИ сообщали, что заболевание у актрисы диагностировали еще в 2018 году, а в последнее время она проходила лечение в Европе. 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/ona-voin-doch-zavorotnyuk-vpervyie-otkryito-rasskazala-o-bolezni-mamyi.htm?_ga=2.27011133.1209078501.1642256298-227395441.1620644266&_gl=1*vew5cj*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MjQ5OTY4Ni41Nzku
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