"Долго боролся со своей болезнью": умер британский музыкант

Стало известно о смерти британского музыканта, джазового гитариста Джона Хатчинсона. Трагическую новость сообщили на официальной странице рок-исполнителя Дэвида Боуи в Twitter.

Умер Джон Хатчинсон - фото: rollingstone

По словам Боуи, Хатчинсон умер 25 июля. Некоторое время до своей смерти джазовый музыкант находился в медицинском учреждении. Близкие погибшего отмечают, что он долгое время боролся за свою жизнь, борясь с серьезным заболеванием. Однако, чем именно болел гитарист, остается неизвестным. Родственники и друзья пока умалчивают о причине смерти.

Музыкант родился в Северной Англии. С самого детства Хатчинсон интересовался музыкой. В начале 1960-х годов выступал на разогреве у групп Tennesseans, Dave Kirby Five, а также исполнителей Джина Винсента и Литтла Ричарда. Также некоторое жил в Швеции и выступал как вокалист на концертах.

В 1966 году Джон познакомился с Дэвидом Боуи, пройдя прослушивание в его группе. После чего несколько месяцев выступал с ним. Однако вскоре группа распалась и Боуи начал сольную карьеру.





Позже Боуи, его возлюбленная Гермиона Фартингейл и Хатчинсон основали группу под названием Feathers. В 1968 году трио записало несколько песен, но уже вскоре Боуи и Гермиона расстались. Это в свою очередь стало причиной распада группы.





Славу Хатчинсону принесла его совместная с Боуи песня "Space Oddity", которую они выпустили в 1969 году.

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