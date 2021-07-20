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Секс-скандал: известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки

Пострадавшая заявила, что артист напоил ее и изнасиловал в своем доме

сегодня, 15:40
Автор:

Мокрик Анастасия

Канадско-китайский рэпер, модель и актер Kris Wu  (Крис Ву) оказался в центре громкого секс-скандала. Его же собственная фанатка обвиняет Ву в изнасиловании. Об этом пишет американский журнал The Hollywood Reporter. 

Секс-скандал: известного рэпера и модель обвиняют в изнасиловании малолетней фанатки

Рэпера Криса Ву обвиняют в изнасиловании малолетней - фото: из открытых источников

Девятнадцатилетняя Ду Мейчжу, которая являлась поклонницей творчества Криса, заявила о том, что двумя годами ранее артист пригласил ее в свой дом якобы для прослушивания. Как гостеприимный хозяин, Ву предложил девушке различные угощения и выпивку. Далее, по ее словам, она потеряла сознание после выпитого алкоголя, а Крис воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. 

Потерпевшая дала интервью одному из китайских сайтов, где рассказала, что она — не единственная жертва рэпера. По меньшей мере таких девушек, что пришли якобы на прослушивание, восемь. Из них две — несовершеннолетние. 

Секс-скандал отразился на карьере Криса Ву. Из-за шумихи и слухах об изнасиловании с ним разорвали контракты несколько мировых брендов — Louis Vuitton, Bulgari и Porsche.

Сам же артист также прокомментировал заявление об изнасиловании фанатки. По его словам, все сказанное — ложь. Он в свою очередь собирается подавать в суд на девушку за клевету, ведь эта информация рушит его карьеру. Однако он таки признал, что знаком с этом девушкой и виделся с ней однажды на одной из вечеринок. Но слухи о том, что приглашал ее домой, напоил и изнасиловал, Ву полностью опровергает. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Бритни Спирс отказалась выходить на сцену, пока ею занимается отец, а также о том, что жена DZIDZIO рассказала, как проходит их развод с мужем.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/kris-wu-accused-of-sex-abuse-1234984905/
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