logo
Русский Українська

BTC/USD

32441.65

ETH/USD

2064.99

LTC/USD

119.73

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "Мне было всего 12 лет": звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мне было всего 12 лет": звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну

С 12 до 20 лет актриса жила будто в аду

сегодня, 17:59
Автор:

Мокрик Анастасия

Американская актриса Мина Сувари, сыгравшая роль Хэзер в популярной комедии "Американский пирог", призналась, что в возрасте 12 лет стала жертвой сексуального насилия. Однако на этом кошмар не закончился.

"Мне было всего 12 лет": звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну

Звезда "Американского пирога" была жертвой сексуального насилия - фото: из открытых источников

Мина Сувари написала книгу под названием The Great Peace: A Memoir, где рассказала об ужасе, который пережила еще будучи совсем юной. В возрасте 12 лет за ней стал ухаживать друг ее брата, затем он стал буквально преследовать Мину, а в конечном итоге изнасиловал. 

Спустя три года девушка переехала в Голливуд и стала заниматься актерским искусством. Менеджер, что с ней работал, также был не равнодушен в Мине и неоднократно намекал, что хочет большего. Но эта история так ничем и не закончилась.

В возрасте 17 лет Сувари познакомилась с парнем и вскоре они начали встречаться. Их отношения продлились три года. На протяжении этих лет возлюбленный актрисы регулярно подвергал ее сексуальному насилию. 

Девушка призналась, что будто бы вела двойную жизнь. При встрече с коллегами на съемочных площадках или при общении с журналистами она изо всех сил пыталась делать вид, что в ее жизни все прекрасно. По словам Сувари, это было для нее будто бы еще одной ролью, которую нужно хорошо отыграть, чтобы все поверили.

Свою настоящую любовь актриса встретила в 2016 году. Тогда она познакомилась с Майклом Хоупом. А в 2018 пара поженилась. Мина призналась, это был первый раз, когда ей действительно захотелось создать семью. Вскоре у супругов родился первенец. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/movies/mena-suvari-reveals-sexual-abuse-and-drug-addiction-in-new-book-im-lucky-i-survived/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ