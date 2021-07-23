"Мне было всего 12 лет": звезда известного комедийного фильма раскрыла свою страшную тайну

Американская актриса Мина Сувари, сыгравшая роль Хэзер в популярной комедии "Американский пирог", призналась, что в возрасте 12 лет стала жертвой сексуального насилия. Однако на этом кошмар не закончился.

Звезда "Американского пирога" была жертвой сексуального насилия - фото: из открытых источников

Мина Сувари написала книгу под названием The Great Peace: A Memoir, где рассказала об ужасе, который пережила еще будучи совсем юной. В возрасте 12 лет за ней стал ухаживать друг ее брата, затем он стал буквально преследовать Мину, а в конечном итоге изнасиловал.

Спустя три года девушка переехала в Голливуд и стала заниматься актерским искусством. Менеджер, что с ней работал, также был не равнодушен в Мине и неоднократно намекал, что хочет большего. Но эта история так ничем и не закончилась.

В возрасте 17 лет Сувари познакомилась с парнем и вскоре они начали встречаться. Их отношения продлились три года. На протяжении этих лет возлюбленный актрисы регулярно подвергал ее сексуальному насилию.

Девушка призналась, что будто бы вела двойную жизнь. При встрече с коллегами на съемочных площадках или при общении с журналистами она изо всех сил пыталась делать вид, что в ее жизни все прекрасно. По словам Сувари, это было для нее будто бы еще одной ролью, которую нужно хорошо отыграть, чтобы все поверили.

Свою настоящую любовь актриса встретила в 2016 году. Тогда она познакомилась с Майклом Хоупом. А в 2018 пара поженилась. Мина призналась, это был первый раз, когда ей действительно захотелось создать семью. Вскоре у супругов родился первенец.

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