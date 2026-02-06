Рубрики
Лиля Воробьева
Предатель Украины, репер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, прокомментировал информацию о разводе с Оксаной Самойловой. В комментарии российским пропагандистским СМИ он заявил, что надеется сохранить брак.
Джиган (фото из открытых источников)
По словам артиста, в семье произошла беда, которую он намерен преодолеть. Главной задачей Джиган назвал сохранение семьи.
Рэпер также сообщил, что в 2025 году супруги планировали рождение пятого ребенка, однако эти планы не реализовались. Среди возможных причин решения Самойловой развестись он назвал сильный стресс, а также ее увлечение гаданием на картах таро.
Кроме того, музыкант подчеркнул, что в течение 13 лет брака оставался верен супруге.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший одесский рэпер, а ныне поклонник Путина и близкий к российской блоггерке Оксане Самойловой Джиган может потерять имущество почти на пол миллиарда рублей (около 285 млн гривен) в пользу своей бывшей жены Оксаны, если ему не в жить Оскар.
Как сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT, вся общая недвижимость супругов была оформлена именно на Джигана. Теперь сторона защиты рэпера будет настаивать, что он согласился передать все имущество жене, находясь "в уязвимом состоянии".