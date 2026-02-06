logo

Долго молчал: рэпер из Одессы обвинил в распаде своей семьи карты таро
commentss НОВОСТИ Все новости

Долго молчал: рэпер из Одессы обвинил в распаде своей семьи карты таро

Джиган назвал неожиданную причину развода с Оксаной Самойловой

6 февраля 2026, 23:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Предатель Украины, репер-путинист Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, прокомментировал информацию о разводе с Оксаной Самойловой. В комментарии российским пропагандистским СМИ он заявил, что надеется сохранить брак.

Долго молчал: рэпер из Одессы обвинил в распаде своей семьи карты таро

Джиган (фото из открытых источников)

По словам артиста, в семье произошла беда, которую он намерен преодолеть. Главной задачей Джиган назвал сохранение семьи.

Рэпер также сообщил, что в 2025 году супруги планировали рождение пятого ребенка, однако эти планы не реализовались. Среди возможных причин решения Самойловой развестись он назвал сильный стресс, а также ее увлечение гаданием на картах таро.

"Я упустил этот момент, но верить в какие-то расклады карт, когда тебе наваливают какие-то шарлатаны – это ужас. Она принялась жестко в это верить. Чертовня – это все", — заявил Джиган.

Кроме того, музыкант подчеркнул, что в течение 13 лет брака оставался верен супруге.

"Я мог загулять, что угодно могло быть, но это не измена. У меня никогда не было другой женщины, любовниц не было. Душой, сердцем и головой я не изменял", — подытожил рэпер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший одесский рэпер, а ныне поклонник Путина и близкий к российской блоггерке Оксане Самойловой Джиган может потерять имущество почти на пол миллиарда рублей (около 285 млн гривен) в пользу своей бывшей жены Оксаны, если ему не в жить Оскар.

Как сообщает пропагандистский Telegram-канал SHOT, вся общая недвижимость супругов была оформлена именно на Джигана. Теперь сторона защиты рэпера будет настаивать, что он согласился передать все имущество жене, находясь "в уязвимом состоянии".



