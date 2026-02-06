Довго мовчав: репер з Одеси звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Зрадник України, репер-путініст Денис Устименко-Вайнштейн, відомий під псевдонімом Джиган, прокоментував інформацію про розлучення з Оксаною Самойловою. В коментарі російським пропагандистським ЗМІ він заявив, що сподівається зберегти шлюб.
Джиган (фото з відкритих джерел)
За словами артиста, у родині сталася "біда", яку він має намір подолати. Головним завданням Джиган назвав збереження сім’ї.
Репер також повідомив, що у 2025 році подружжя планувало народження п’ятої дитини, однак ці плани не реалізувалися. Серед можливих причин рішення Самойлової розлучитися він назвав сильний стрес, а також її захоплення ворожінням на картах таро.
Крім того, музикант наголосив, що протягом 13 років шлюбу залишався вірним дружині.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишній одеський репер, а нині прихильник Путіна та близький до російської блогерки Оксани Самойлової Джиган може втратити майно майже на пів мільярда рублів (близько 285 млн гривень) на користь своєї колишньої дружини Оксани, якщо йому не вдасться оскаржити шлюбний договір.
Як повідомляє пропагандистський Telegram-канал SHOT, уся спільна нерухомість подружжя була оформлена саме на Джигана. Тепер сторона захисту репера наполягатиме, що він погодився передати все майно дружині, перебуваючи "в уразливому стані".