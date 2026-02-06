Довго мовчав: репер з Одеси звинуватив у розпаді своєї сім'ї карти таро

Зрадник України, репер-путініст Денис Устименко-Вайнштейн, відомий під псевдонімом Джиган, прокоментував інформацію про розлучення з Оксаною Самойловою. В коментарі російським пропагандистським ЗМІ він заявив, що сподівається зберегти шлюб.

Джиган (фото з відкритих джерел)

За словами артиста, у родині сталася "біда", яку він має намір подолати. Головним завданням Джиган назвав збереження сім’ї.

Репер також повідомив, що у 2025 році подружжя планувало народження п’ятої дитини, однак ці плани не реалізувалися. Серед можливих причин рішення Самойлової розлучитися він назвав сильний стрес, а також її захоплення ворожінням на картах таро.

"Я пропустив цей момент, але вірити в якісь розклади карт, коли тобі навалюють якісь шарлатани — це жах. Вона почала жорстко в це вірити. Чортівня це все", — заявив Джиган.

Крім того, музикант наголосив, що протягом 13 років шлюбу залишався вірним дружині.

"Я міг загуляти, що завгодно могло бути, але це не зрада. У мене ніколи не було іншої жінки, коханок не було. Душею, серцем і головою я не зраджував", — підсумував репер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишній одеський репер, а нині прихильник Путіна та близький до російської блогерки Оксани Самойлової Джиган може втратити майно майже на пів мільярда рублів (близько 285 млн гривень) на користь своєї колишньої дружини Оксани, якщо йому не вдасться оскаржити шлюбний договір.

Як повідомляє пропагандистський Telegram-канал SHOT, уся спільна нерухомість подружжя була оформлена саме на Джигана. Тепер сторона захисту репера наполягатиме, що він погодився передати все майно дружині, перебуваючи "в уразливому стані".

