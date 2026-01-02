Дональд Трамп публично поссорился с известным актером

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично выразил насмешку над решением актера Джорджа Клуни обрести гражданство Франции, при этом напомнив о его участии в политических процессах во время избирательной кампании 2024 года.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В новогоднюю ночь Трамп назвал переезд Клуни положительной новостью и обнародовал резкое сообщение в соцсети Truth Social. В нем он упомянул колонку актера с призывом к Джо Байдену отказаться от участия в выборах. Президент также упрекнул Клуни за чрезмерную вовлеченность в политику и критически оценил его творческое наследие, завершив обращение слоганом "Make America Great Again":

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических прогнозистов всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за их совершенно ужасного отношения к иммиграции. Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные киноси, он совсем был посредственным фильмом. жаловался на здравый смысл в политике".

В ответ Джордж Клуни иронически использовал лозунг самого Трампа, намекая на предстоящие выборы и возможные изменения в Конгрессе США.

"Я полностью соглашаюсь с действующим президентом. Мы должны сделать Америку большой снова. Начнем в ноябре", – заявил актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Американский киноактер Джордж Клуни принял важное решение, касающееся его семьи. Он вместе с женой Амаль Аламуддин и их двумя детьми – восьмилетними близнецами Эллой и Александром – получили гражданство Франции, сообщает France 24.

Ключевой причиной этого шага стала политика защиты частной жизни в этой стране. Ранее в интервью RTL актер признавался, что его привлекают французская культура и язык, а также чувство безопасности, которое у него там.

