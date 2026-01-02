Дональд Трамп публічно посварився з відомим актором

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно висловив насмішку над рішенням актора Джорджа Клуні набути громадянство Франції, при цьому нагадавши про його участь у політичних процесах під час виборчої кампанії 2024 року.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
У новорічну ніч Трамп назвав переїзд Клуні позитивною новиною та оприлюднив різкий допис у соцмережі Truth Social. У ньому він згадав колонку актора із закликом до Джо Байдена відмовитися від участі у виборах. Президент також дорікнув Клуні за надмірну залученість у політику та критично оцінив його творчий доробок, завершивши звернення слоганом "Make America Great Again":
У відповідь Джордж Клуні іронічно використав гасло самого Трампа, натякаючи на майбутні вибори та можливі зміни в Конгресі США.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Американський кіноактор Джордж Клуні ухвалив важливе рішення, що стосується його родини. Він разом із дружиною Амаль Аламуддін та їхніми двома дітьми — восьмирічними близнюками Еллою й Олександром — отримали громадянство Франції, повідомляє France 24.
Ключовою причиною такого кроку стала політика захисту приватного життя у цій країні. Раніше в інтерв’ю RTL актор зізнавався, що його приваблюють французька культура та мова, а також відчуття безпеки, яке він там має.