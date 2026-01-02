Дональд Трамп публічно посварився з відомим актором

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно висловив насмішку над рішенням актора Джорджа Клуні набути громадянство Франції, при цьому нагадавши про його участь у політичних процесах під час виборчої кампанії 2024 року.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

У новорічну ніч Трамп назвав переїзд Клуні позитивною новиною та оприлюднив різкий допис у соцмережі Truth Social. У ньому він згадав колонку актора із закликом до Джо Байдена відмовитися від участі у виборах. Президент також дорікнув Клуні за надмірну залученість у політику та критично оцінив його творчий доробок, завершивши звернення слоганом "Make America Great Again":

"Гарна новина! Джордж і Амаль Клуні, двоє найгірших політичних прогнозистів всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, перебуває в епіцентрі серйозної кримінальної проблеми через їх абсолютно жахливе ставлення до імміграції. Клуні отримав більше розголосу в політиці, ніж за свої нечисленні і абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці".

У відповідь Джордж Клуні іронічно використав гасло самого Трампа, натякаючи на майбутні вибори та можливі зміни в Конгресі США.

"Я повністю погоджуюся з чинним президентом. Ми маємо зробити Америку великою знову. Почнемо в листопаді", – заявив актор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Американський кіноактор Джордж Клуні ухвалив важливе рішення, що стосується його родини. Він разом із дружиною Амаль Аламуддін та їхніми двома дітьми — восьмирічними близнюками Еллою й Олександром — отримали громадянство Франції, повідомляє France 24.

Ключовою причиною такого кроку стала політика захисту приватного життя у цій країні. Раніше в інтерв’ю RTL актор зізнавався, що його приваблюють французька культура та мова, а також відчуття безпеки, яке він там має.

