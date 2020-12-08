Дорофеева рассказала, почему долго не решалась начать сольную карьеру

Популярная украинская певица, которая совсем недавно порадовала своих поклонников премьерой новой песни, призналась, что до последнего момента сомневалась, стоит ли начинать сольную карьеру именно сейчас.

Надя Дорофеева. Фото: file.liga.net

Дорофеева объяснила свои опасения тем, что группа "Время и Стекло" распалась в довольно непростой период для всего мирового шоу-бизнеса. Поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести выход сольной песни Gorit уже на следующий год. Этими подробностями артистка поделилась в своем интервью в программе "Звездный путь" на канале Украина.

"Я даже думала – может перенести на следующий год. Но потом осознала, что так нельзя. Мы живем здесь и сейчас", – сказала Надя.

Поддержка близких людей, а также коллег по сцене, заставила девушку не отступиться от своих планов и воплотить все задуманное уже сейчас.

Вера Брежнева и Monatik посетили домашнюю вечеринку-презентацию песни Gorit. Дорофеева рассказала в интервью, что Дима никогда не приходит в гости с пустыми руками, поэтому она получила от него в подарок зажигалку (символ новой песни) и денежное дерево.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип.

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше? А может навсегда? Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таней Муиньо и ее командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA", — написала знаменитость на своей странице в социальных сетях.



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