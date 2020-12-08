Дорофеева рассказала, почему долго не решалась начать сольную карьеру

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Любовь Блажко
Популярная украинская певица, которая совсем недавно порадовала своих поклонников премьерой новой песни, призналась, что до последнего момента сомневалась, стоит ли начинать сольную карьеру именно сейчас.
Надя Дорофеева. Фото: file.liga.net
Дорофеева объяснила свои опасения тем, что группа "Время и Стекло" распалась в довольно непростой период для всего мирового шоу-бизнеса. Поэтому она задумывалась над тем, чтобы перенести выход сольной песни Gorit уже на следующий год. Этими подробностями артистка поделилась в своем интервью в программе "Звездный путь" на канале Украина.
Поддержка близких людей, а также коллег по сцене, заставила девушку не отступиться от своих планов и воплотить все задуманное уже сейчас.
Вера Брежнева и Monatik посетили домашнюю вечеринку-презентацию песни Gorit. Дорофеева рассказала в интервью, что Дима никогда не приходит в гости с пустыми руками, поэтому она получила от него в подарок зажигалку (символ новой песни) и денежное дерево.
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