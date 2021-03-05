Дорофеева удивила поклонников матерной песней (ВИДЕО)



















Популярная певица Надежда Дорофеева обрадовала поклонников новым треком под названием "A tebe…", который она посвятила неразделенной любви. Премьера новой песни состоялась сегодня, 5 марта, на ее Youtube -канале и собрала уже почти 100 тысяч просмотров.

Надежда Дорофеева (фото из открытых источников)

Экс-солистка группы "Время и Стекло" рассказала, что история, о которой она поет в своей песни знакома каждой девушке. Она о безответной любви, когда все мысли заняты только одним человеком, но ему на твои чувства все равно.

"О тебе, о тебе…Мои мысли о тебе…А тебе, а тебе…А тебе пох#й", — поет в своей песни Дорофеева.

Также певица отметила, что именно этот трек будет открывать ее будущий мини-альбом под названием Dofamin. Клип на песню артистка пока не представила, но фанаты уже в предвкушении.

К слову, поклонники Надежды Дорофеевой положительно оценили ее трек: "Припев безумно качает! Уверенна — будет хит!", "Нереальный трек, я кайфую от песни", "Уверенна, новый хит взорвет чарты", "Очень чувственно, классно и качает".

Однако, нашлись и те, кому не понравились матерные слова в песне: "А почему в песне мат? Без него никак? Красивый голос, интересное звучание, а что с текстом?", "без мата в "тренд" не попасть видимо…деградация", "Я фанатка, но эта песня не очень. Само исполнение — шикарное, но слова бессмысленные и с частью матов", — написали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре прошлого года Дорофеева презентовала первый сольный синг под названием "Горит" и несмотря на то, что песня набрала миллионы просмотров и стала лидером чарта "Apple Music "Топ-100 Украина", певицу обвинили в плагиате и осудили за танцы.

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