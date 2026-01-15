В террористической России решили еще больше "усилить" и "углубить" школьное образование, очевидно, для расширения культурного мировоззрения будущих поколений.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Как сообщают пропагандистские СМИ, источники в Министерстве образования страны-агрессора заявили, что уже в текущем году планируется подготовить еще один песенник для уроков музыки в школах.

В частности, в список музыкальных произведений, рекомендованных для изучения учениками, должны войти песни Лолиты Милявской, Татьяны Булановой и других исполнителей, пользующихся популярностью в настоящее время среди молодежи.

Следует отметить, что у изменницы Украины Лолиты хватает так называемых "образовательных" композиций. Среди них — "Пошлю его", "Шпилька кольцо" и другие "высокоинтеллектуальные" тексты.

"В школьную программу уже включены патриотические песни наших звезд, но этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы дети любили наше, российское, а не слушали иностранных исполнителей, которые пропагандируют ложные ценности, нужно дать то, что им нравится. А это – песни популярных сейчас исполнителей, среди которых Лолита, Бупанова сообщил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица-предательница Лолита Милявская, которая родом из Мукачево, почувствовала на себе, как страна-агрессор "заботится" о своих пенсионерах. В разговоре с российскими медиа во время премии "Золотой Граммофон" артистка призналась, что на пенсии жить не сможет, ведь вместо достойных выплат получает от государства только копейки.

Также певица призналась, что если бы не продолжила выступать и развлекать российскую публику, ее семья оказалась бы в тяжелом положении. Для обеспечения близких, по ее словам, пришлось бы продавать даже недвижимость.

