У терористичній Росії вирішили ще більше "посилити" та "поглибити" шкільну освіту, очевидно, задля розширення культурного світогляду майбутніх поколінь.

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, джерела в Міністерстві освіти країни-агресора заявили, що вже цього року планується підготувати ще один пісенник для уроків музики в школах.

Зокрема, до списку музичних творів, рекомендованих для вивчення учнями, мають увійти пісні Лоліти Мілявської, Тетяни Буланової та інших виконавців, які нині користуються популярністю серед молоді.

Варто зазначити, що у зрадниці України Лоліти вистачає так званих "освітніх" композицій. Серед них — "Пошлю його", "Шпилька каблучок" та інші "високоінтелектуальні" тексти.

"У шкільну програму вже включені патріотичні пісні наших зірок, але цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб діти любили наше, російське, а не слухали іноземних виконавців, які пропагують хибні цінності, потрібно дати те, що їм подобається. А це – пісні популярних зараз виконавців, серед яких Лоліта, Буланова та інші", – повідомив співрозмовник пропагандистських медіа.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка родом із Мукачева, відчула на собі, як країна-агресор “дбає” про своїх пенсіонерів. У розмові з російськими медіа під час премії “Золотий Грамофон” артистка зізналася, що на пенсії жити не зможе, адже замість гідних виплат отримує від держави лише копійки.

Також співачка зізналася, що якби не продовжила виступати та розважати російську публіку, її сім’я опинилася б у скрутному становищі. Для забезпечення близьких, за її словами, довелося б навіть продавати нерухомість.

