logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Дослужилася: у школах РФ вивчатимуть недитячі пісні Лоліти
commentss НОВИНИ Всі новини

Дослужилася: у школах РФ вивчатимуть недитячі пісні Лоліти

Недитячі пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ.

15 січня 2026, 23:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У терористичній Росії вирішили ще більше "посилити" та "поглибити" шкільну освіту, очевидно, задля розширення культурного світогляду майбутніх поколінь.

Дослужилася: у школах РФ вивчатимуть недитячі пісні Лоліти

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, джерела в Міністерстві освіти країни-агресора заявили, що вже цього року планується підготувати ще один пісенник для уроків музики в школах.

Зокрема, до списку музичних творів, рекомендованих для вивчення учнями, мають увійти пісні Лоліти Мілявської, Тетяни Буланової та інших виконавців, які нині користуються популярністю серед молоді.

Варто зазначити, що у зрадниці України Лоліти вистачає так званих "освітніх" композицій. Серед них — "Пошлю його", "Шпилька каблучок" та інші "високоінтелектуальні" тексти.

"У шкільну програму вже включені патріотичні пісні наших зірок, але цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб діти любили наше, російське, а не слухали іноземних виконавців, які пропагують хибні цінності, потрібно дати те, що їм подобається. А це – пісні популярних зараз виконавців, серед яких Лоліта, Буланова та інші", – повідомив співрозмовник пропагандистських медіа.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка родом із Мукачева, відчула на собі, як країна-агресор “дбає” про своїх пенсіонерів. У розмові з російськими медіа під час премії “Золотий Грамофон” артистка зізналася, що на пенсії жити не зможе, адже замість гідних виплат отримує від держави лише копійки.

Також співачка зізналася, що якби не продовжила виступати та розважати російську публіку, її сім’я опинилася б у скрутному становищі. Для забезпечення близьких, за її словами, довелося б навіть продавати нерухомість.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини