Новый альбом исполнителя получил название We Are Chaos, в него вошло 10 свежих композиций. Известно, что это первая пластинка Мэнсона за последние 3 года, передает издание zn. Сам рок-музыкант говорит, что, кажется, будто новая пластинка была записана только вчера. Как будто все истории из песен написаны сегодня, и написаны именно про тебя, уверяет он. Но работу над альбомом артист закончил еще в апреле.

Дождались: Мэрилин Мэнсон выпустил первый альбом за три года. Фото: uznayvse.

Также интересным остается тот факт, что для создания своего сценического имени, Брайан Хью Уорнер (настоящее имя звезды) использовал имена двух знаменитых людей. А именно – актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона.

Выступления группы Marilyn Manson всегда отличались своей эффектностью и неординарностью. На своих концертах артисты использовали абсолютно все, что могло усилить впечатление от происходящего. Они кидали со сцены бутерброды с ореховым маслом, сажали полуобнаженных девушек в клетки, не боялись применять открытый огонь на сцене.

Кроме своей музыкальной и кино карьеры, Мэнсон также запустил собственный бренд швейцарского абсента. Но отзывы об этом продукте оказались весьма неоднозначными: многие критики назвали абсент "слишком плоским".





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