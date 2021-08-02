Дуа Липа похвасталась аппетитной фигурой в бикини (ФОТО)

25-летняя популярная артистка Дуа Липа решила отдохнуть от работы и отправилась на отдых в Албанию. Там певица уже успела сделать множество солнечных кадров, продемонстрировав свою точеную фигуру.

Дуа Липа. Фото: @dualipa

На своей странице в Instagram британская знаменитость опубликовала серию снимков, на которых позирует в разноцветном бикини. Свой образ исполнительница дополнила гавайской рубашкой желто-оранжевого цвета с ярким принтом, солнцезащитными очками с фиолетовыми линзами, черной маленькой сумочкой и массивными украшениями.

Публикация, в которой Дуа Липа похвасталась своей стройной фигурой, набрала уже более 2,6 миллиона лайков и множество комментариев от поклонников: "Королева", "Ты так чертовски красива", "Великолепная", "Самая красивая женщина!", "Столько красоты", "Ты очаровательная", "Слишком горячо!" — отметили фолловеры.





Напомним, что популярную британскую исполнительницу Дуа Липу обвиняют в нарушении авторских прав и требуют моральную компенсацию. На певицу подало в суд фотоагентство, которому принадлежит снимок. Знаменитость опубликовала его у себя на странице в Instagram "без разрешения". На кадре Дуа Липа запечатлена в большой шляпе в аэропорту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время карантина, вызванного пандемией коронавируса, Дуа Липа решила поэкспериментировать со своей внешностью и перекрасила волосы в ярко-оранжевый цвет. Видео, на котором артистка позирует вместе с возлюбленным Анваром Хадидом, она подписала так: "Карантина-оранжина". Также Дуа Липа сделала себе коротенькую челку.

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