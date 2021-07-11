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Главная Новости Звезды персона На певицу Дуа Липу подали в суд из-за фотографии
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На певицу Дуа Липу подали в суд из-за фотографии

Популярную британскую исполнительницу Дуа Липу обвиняют в нарушении авторских прав и требуют моральную компенсацию

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

На 25-летнюю британскую знаменитость Дуа Липу подали в суд из-за собственной фотографии, которую она "без разрешения" опубликовала в социальной сети.

На певицу Дуа Липу подали в суд из-за фотографии

Дуа Липа / Фото: Getty Images

В феврале 2019 года на Instagram-странице популярной артистки Дуа Липы появился снимок, на котором она стоит в очереди в аэропорту в большой шляпе. Этот кадр был сделан папарацци и найден певицей, скорее всего, на просторах интернета. Свою публикацию она подписала так: "К следующему сообщению буду жить под большими пушистыми шляпами". Сейчас пост знаменитости не доступен.

Теперь фотоагентство, которому принадлежит снимок, подало на исполнительницу в суд и требует моральную компенсацию в размере 150 тысяч долларов за то, что Дуа Липа нарушила авторские права и "без разрешения" поделилась фотографией в социальной сети, получив прибыль. В фотоагентстве отмечают, что ее аккаунт служит маркетинговым инструментов

Ни представители британской звезды, ни сама певица данный инцидент никак не прокомментировали.

Напомним, что американская модель и актриса Эмили Ратаковски угодила в скандал из-за публикации фотографии в социальной сети Instagram. Судебный иск на звезду подал профессиональный фотограф и папарацци Роберт О'Нил, который увидел в Instagram-stories Ратаковски свою фотографию, на котором модель прикрывает букетом цветов свое лицо во время прогулки по Нью-Йорку. Он заявил, что не давал разрешения на публикацию своих материалов в интернете, поэтому требовал через суд компенсацию в размере 150 тысяч долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на звезду "Гарри Поттера" подали в суд из-за ДТП.


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Источник: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-57775670
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