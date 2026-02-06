"Две недели сидели на воде": известный украинский кинооператор скончался в трудных условиях

Рубрики
Лиля Воробьева
Украинский кинооператор Павел Лойко умер на 84 году жизни и, по словам вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, в последние недели он вместе с женой вынужден был голодать и жить в холоде.
Павел Лойко (фото из открытых источников)
Как сообщила Светлана Поклад на своей странице в Facebook, в последнее время Лойко находился в крайне сложном финансовом положении, и супруги не имели возможности нормально питаться.
Также отмечается, что Лидия Лойко не смогла самостоятельно заняться организацией похорон мужчины из-за полного отсутствия средств.
Светлана Поклад обратилась к украинцам с призывом быть более внимательными к людям рядом.
Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Образование получил во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова. После учебы много лет работал на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Был причастен к созданию ряда известных кинолент, среди которых "Пропала грамота" и "Ральфе, здравствуй".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 89-м году жизни скончался украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский . Его не стало 21 января 2026 года. О смерти художника сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь поэта.Он также отметил, что по просьбе Базилевского подготовил предисловие к его последней книге. Издание ожидают в печати в ближайшее время в издательстве "Лира-К".