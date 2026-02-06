"Две недели сидели на воде": известный украинский кинооператор скончался в трудных условиях

Украинский кинооператор Павел Лойко умер на 84 году жизни и, по словам вдовы композитора Игоря Поклада Светланы, в последние недели он вместе с женой вынужден был голодать и жить в холоде.

Павел Лойко (фото из открытых источников)

Как сообщила Светлана Поклад на своей странице в Facebook, в последнее время Лойко находился в крайне сложном финансовом положении, и супруги не имели возможности нормально питаться.

Ночью умер сосед. И теперь самое страшное — он умер от голода и холода... Семья — он и жена, больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. сердце мужчины остановилось, не выдержало", — написала Светлана.

Также отмечается, что Лидия Лойко не смогла самостоятельно заняться организацией похорон мужчины из-за полного отсутствия средств.

Светлана Поклад обратилась к украинцам с призывом быть более внимательными к людям рядом.

"Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Вспомните, возможно, где-то рядом с вами замерзает пожилой человек... Возможно, мама не может выйти с ребенком со своего 5-10-25 этажа! А ему нужно выйти хоть в магазин! Объединяйтесь! после эвакуации в нашем киевском доме!" – добавила она.

Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Образование получил во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова. После учебы много лет работал на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Был причастен к созданию ряда известных кинолент, среди которых "Пропала грамота" и "Ральфе, здравствуй".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на 89-м году жизни скончался украинский поэт, публицист, литературный критик и переводчик, лауреат Шевченковской премии Владимир Базилевский . Его не стало 21 января 2026 года. О смерти художника сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь поэта.

Он также отметил, что по просьбе Базилевского подготовил предисловие к его последней книге. Издание ожидают в печати в ближайшее время в издательстве "Лира-К".