"Два тижні сиділи на воді": відомий український кінооператор помер у скрутних умовах

Український кінооператор Павло Лойко помер на 84-му році життя і, за словами вдови композитора Ігоря Поклада Світлани, в останні тижні він разом із дружиною змушений був голодувати та жити в холоді.

Павло Лойко (фото з відкритих джерел)

Як повідомила Світлана Поклад на своїй сторінці у Facebook, останнім часом Лойко перебував у вкрай складному фінансовому становищі, і подружжя не мало змоги нормально харчуватися.

"Вночі помер сусід. І тепер найстрашніше — він помер від голоду і холоду... Сім'я — він і дружина, більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого у своє життя не пускали. Максимум — добрий день, добрий вечір. А так ділянка, город і вік 80+. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало", — написала Світлана.

Також зазначається, що Лідія Лойко не змогла самостійно зайнятися організацією поховання чоловіка через повну відсутність коштів.

Світлана Поклад звернулася до українців із закликом бути уважнішими до людей поруч.

"Будь ласка, озирніться навколо себе. Згадайте, можливо, десь поруч з вами замерзає літня людина... Можливо, мама не може вийти з дитиною зі свого 5-10-25 поверху! А їй потрібно вийти хоч у магазин! Об'єднуйтеся! Не проходьте повз, не будьте байдужими, будь ласка! Я пам'ятаю, як ми це робили в окупації і вже після евакуації в нашому київському будинку!" — додала вона.

Павло Лойко народився 8 липня 1943 року. Освіту здобув у Всеросійському державному інституті кінематографії імені Сергія Герасимова. Після навчання багато років працював на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка. Був причетний до створення низки відомих кінострічок, серед яких "Пропала грамота" та "Ральфе, здрастуй".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на 89-му році життя помер український поет, публіцист, літературний критик і перекладач, лавреат Шевченківської премії Володимир Базилевський. Його не стало 21 січня 2026 року. Про смерть митця повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський із посиланням на доньку поета.

Він також зазначив, що на прохання Базилевського підготував передмову до його останньої книги. Видання очікують у друці найближчим часом у видавництві "Ліра-К".