"Две тренировки в день": Тина Кароль призналась, что помогает держать мысли и тело в тонусе

Украинская знаменитость рассекретила, как ей удается поддерживать свою физическую форму и сохранять правильный настрой на каждый день. И ответ оказался довольно простым – регулярные тренировки и важные цели, передает издание segodnya.

Тина Кароль. Фото: glavcom

О своем образе жизни Тина Кароль рассказала в интервью для канала "Украина". Она говорит, что каждую неделю занимается не менее шести раз, может даже по несколько раз в день.

"Бывает по-разному, но две тренировки в день – это в основном вот так", — поделилась звезда.

Также она уверена в том, что если тело получает физические нагрузки в достаточном количестве, то поддерживать молодость гораздо проще. Но самое главное – правильно поставить приоритеты и выбрать правильные жизненные цели, говорит Кароль.

Певица рассказывает, что цель в жизни любого человека дает ему мотивацию и силы, чтобы достигнуть желаемого. Важно также научиться максимально реалистично представлять себе все то, что вы хотите, буквально прожить эти чувства. Если придерживаться этого, то вскоре мечта превратится в реальность. Артистка делится, что с ней именно так и произошло.

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