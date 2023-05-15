Джамала обманула организаторов Евровидения: к какой хитрости прибегла украинская певица

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Instagram певицы.



Выступление Джамалы на Евровидении-2023. Фото из открытых источников

Джамала совместно с другими украинскими артистами открывала финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле. В социальных сетях она рассказала о подготовке к шоу и идее, которую предварительно скрыла от организаторов конкурса. Украинская певица написала, что очень хотела поддержать сограждан, однако опасалась, что эту часть выступления уберут из эфира. Да, она все же отважилась реализовать задуманное.

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После исполнения песни "1944", которая принесла Джамали победу на Евровидении, в 2016 году артистка выкрикнула со сцены "Слава Украине! Героям слава!".

"Болела за наших и, конечно, немного за себя. Потому что на всех прогонах скрывала финал песни. Переживала, что вырежут", — сказала Джамала.

Несмотря на волнение звезды, патриотический лозунг организаторы все же оставили. За что Джамала выразила им чувство благодарности.

"Спасибо, UK, что оставили в эфире", – написала звезда в соцсетях.

В то же время, не только из уст Джамалы в эфире песенного конкурса, прозвучали фактически антивоенные лозунги. Во втором полуфинале, участник из Румынии Теодор Андрей, в конце своего номера, прокричал со сцены: "Make love, not war", что в переводе "Занимайтесь любовью, а не войной". А представитель Молдовы, во время Евровидения, поблагодарил Украину за мир в его государстве.

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