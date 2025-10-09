Джастина Бибера не узнать: как выглядит певец с огромной бородой (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канадский певец Джастин Бибер привлек внимание поклонников новым внешним видом. На новых фото, опубликованных в Instagram, 31-летнего артиста сложно узнать, ведь он позирует с густой длинной бородой.
Джастин Бибер. Фото из открытых источников
Джастин Бибер поделился черно-белым селфи, на котором демонстрирует поразительную бороду с усами.
На снимке тоже видно небольшое кольцо в носу.
Джастин Бибер с бородой
Фото Бибера появилось несколько часов спустя после того, как стало известно, что он станет хедлайнером фестиваля Coachella 2026.
Впоследствии певец опубликовал еще несколько кадров, на которых демонстрирует свою бороду с разных ракурсов.
Джастин Бибер с бородой
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Поклонники артиста активно комментируют изменения в его облике, отмечая, что теперь Бибер выглядит "зрелым и мужественным".
Джастин Бибер – один из самых успешных поп-исполнителей 21 века. Его карьера началась в 2008 году, когда продюсер Скутер Браун нашел его видео на YouTube. Песня Baby сделала певца мировой звездой, а сегодня у него в активе десятки хитов, премия "Грэмми" и многочисленные награды American Music Awards.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно избранный американский Папа Римский Лев XIV имеет известных родственников. В частности, исследователи генеалогического дерева нашли в его родословной предков Мадонны, Анджелины Джоли, Джастина Бибера и других знаменитостей.
Также "Комментарии" писали об Анджелине Джоли, которая кардинально изменилась для новой роли. Ее трудно узнать на фотографиях со съемочной площадки.