Джастина Бибера не узнать: как выглядит певец с огромной бородой (ФОТО)

Канадский певец Джастин Бибер привлек внимание поклонников новым внешним видом. На новых фото, опубликованных в Instagram, 31-летнего артиста сложно узнать, ведь он позирует с густой длинной бородой.

Джастин Бибер. Фото из открытых источников

Джастин Бибер поделился черно-белым селфи, на котором демонстрирует поразительную бороду с усами.

"До сих пор не могу поверить, что моя борода так длинна. Я молился за эту бороду, лмао", — подписал Бибер фото, где позирует с легкой улыбкой и выражением недоверия.

На снимке тоже видно небольшое кольцо в носу.

Фото Бибера появилось несколько часов спустя после того, как стало известно, что он станет хедлайнером фестиваля Coachella 2026.

Впоследствии певец опубликовал еще несколько кадров, на которых демонстрирует свою бороду с разных ракурсов.

Поклонники артиста активно комментируют изменения в его облике, отмечая, что теперь Бибер выглядит "зрелым и мужественным".

Джастин Бибер – один из самых успешных поп-исполнителей 21 века. Его карьера началась в 2008 году, когда продюсер Скутер Браун нашел его видео на YouTube. Песня Baby сделала певца мировой звездой, а сегодня у него в активе десятки хитов, премия "Грэмми" и многочисленные награды American Music Awards.

