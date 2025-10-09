logo_ukra

BTC/USD

120045

ETH/USD

4281.68

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО)

Джастін Бібер показав густу бороду у новому селфі в Instagram, зізнавшись, що "молився" за неї.

9 жовтня 2025, 17:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Канадський співак Джастін Бібер  привернув увагу шанувальників новим зовнішнім виглядом. На нових фото, опублікованих в Instagram, 31-річного артиста складно впізнати, адже він позує з густою, довгою бородою.

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО)

Джастін Бібер. Фото з відкритих джерел

Джастін Бібер поділився чорно-білим селфі, на якому демонструє вражаючу бороду з вусами.

"Досі не можу повірити, що моя борода така довга. Я молився за цю бороду, лмао", — підписав Бібер фото, де позує з легкою усмішкою та виразом недовіри. 

На знімку також видно невелике кільце в носі.

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО) - фото 2

Джастін Бібер з бородою

Фото Бібера з’явився через кілька годин після того, як стало відомо, що він стане хедлайнером фестивалю Coachella 2026.

Згодом співак опублікував ще кілька кадрів, на яких демонструє свою бороду з різних ракурсів.

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО) - фото 2

Джастін Бібер з бородою

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО) - фото 2

Джастін Бібер

Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО) - фото 2

Джастін Бібер

Шанувальники артиста активно коментують зміни в його зовнішності, відзначаючи, що тепер Бібер виглядає "зрілим і мужнім". 

Джастін Бібер — один із найуспішніших попвиконавців 21 століття. Його кар’єра розпочалася у 2008 році, коли продюсер Скутер Браун знайшов його на відео на YouTube. Пісня Baby зробила співака світовою зіркою, а сьогодні він має у своєму активі десятки хітів, премію "Греммі" та численні нагороди American Music Awards.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нещодавно обраний американський Папа Римський ЛевЛев XIV має відомих родичів. Зокрема дослідники генеалогічного дерева знайшли в його родоводі предків Мадонни, Анджеліни Джолі, Джастіна Бібера та інших знаменитостей.

Також "Коментарі" писали про Анджеліну Джолі, яка кардинально змінилася для нової ролі. Її важко впізнати на фотографіях зі знімального майданчика.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини