Джастіна Бібера не впізнати: як виглядає співак з величезною бородою (ФОТО)

Канадський співак Джастін Бібер привернув увагу шанувальників новим зовнішнім виглядом. На нових фото, опублікованих в Instagram, 31-річного артиста складно впізнати, адже він позує з густою, довгою бородою.

Джастін Бібер. Фото з відкритих джерел

Джастін Бібер поділився чорно-білим селфі, на якому демонструє вражаючу бороду з вусами.

"Досі не можу повірити, що моя борода така довга. Я молився за цю бороду, лмао", — підписав Бібер фото, де позує з легкою усмішкою та виразом недовіри.

На знімку також видно невелике кільце в носі.

Джастін Бібер з бородою

Фото Бібера з’явився через кілька годин після того, як стало відомо, що він стане хедлайнером фестивалю Coachella 2026.

Згодом співак опублікував ще кілька кадрів, на яких демонструє свою бороду з різних ракурсів.

Джастін Бібер з бородою

Джастін Бібер

Джастін Бібер

Шанувальники артиста активно коментують зміни в його зовнішності, відзначаючи, що тепер Бібер виглядає "зрілим і мужнім".

Джастін Бібер — один із найуспішніших попвиконавців 21 століття. Його кар’єра розпочалася у 2008 році, коли продюсер Скутер Браун знайшов його на відео на YouTube. Пісня Baby зробила співака світовою зіркою, а сьогодні він має у своєму активі десятки хітів, премію "Греммі" та численні нагороди American Music Awards.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нещодавно обраний американський Папа Римський ЛевЛев XIV має відомих родичів. Зокрема дослідники генеалогічного дерева знайшли в його родоводі предків Мадонни, Анджеліни Джолі, Джастіна Бібера та інших знаменитостей.

Також "Коментарі" писали про Анджеліну Джолі, яка кардинально змінилася для нової ролі. Її важко впізнати на фотографіях зі знімального майданчика.