Джек Николсон годами не выходил в люди: появилось редкое фото, как выглядит 89-летний актер

Легендарный американский актер Джек Николсон редко появляется на публике. Однако недавно дочь звезды кино Лоррейн Николсон поделилась новым фото отца по случаю 89-го дня рождения.

Джек Николсон. Фото: lorraine nicholson/instagram

22 апреля Джеку Николсону исполнилось 89 лет. Лоррейн опубликовала фото Джека Николсона в Instagram Stories с короткой подписью: "89!!" Несмотря на лаконичность сообщения, реакция фанатов была мгновенной. Тысячи пользователей соцсетей начали делиться кадром и вспоминать известнейшие роли актера.

Джек Николсон (на заднем плане Джонни Митчелл) в свой 89-й день рождения. Фото: lorraine nicholson/instagram

Фото быстро привлекло внимание поклонников актера, ведь в последние годы обладателя трех премий "Оскар" почти не видно в медиапространстве. Николсон улыбается и выглядит расслабленным в домашней атмосфере. Рядом с ним также была замечена легендарная певица Джонни Митчелл. Также Лоррейн Николсон опубликовала другую фотографию Джека Николсона с 70-х годов, где актер с сигарой в руках и красной футболке.

Лоррейн Николсон – одна из шести детей Джека Николсона. Она также работает в киноиндустрии и раньше не раз говорила, что отец стал для нее примером профессионализма.

Почему Джек Николсон исчез из публичной жизни

В последние годы Джек Николсон ведет закрытый образ жизни. Его последней большой ролью в кино считают фильм "Откуда и знаешь?" 2010 год. С этого момента неоднократно появлялись слухи о возвращении актера на экраны, однако они не подтвердились. СМИ сообщали о возможной деменции Николсона, однако его семья отрицает болезнь.

Несмотря на это, Николсон остается одной из самых влиятельных фигур в истории Голливуда. Его карьера охватывает несколько десятилетий, а роли в фильмах "Пролетая над гнездом кукушки", "Сияние", "Китайский квартал", "Бэтмен" и "Отступники" стали классикой мирового кино.

