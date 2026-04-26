Джек Ніколсон роками не виходив у люди: з'явилося рідкісне фото, як виглядає 89-річний актор

Легендарний американський актор Джек Ніколсон рідко з’являється на публіці. Однак нещодавно донька зірки кіно Лоррейн Ніколсон поділилася новим фото батька з нагоди його 89-го дня народження.

Джек Ніколсон. Фото: lorraine nicholson/instagram

22 квітня Джеку Ніколсону виповнилося 89 років. Лоррейн опублікувала фото Джека Ніколсона в Instagram Stories з коротким підписом: "89!!". Попри лаконічність допису, реакція фанатів була миттєвою. Тисячі користувачів соцмереж почали ділитися кадром і згадувати найвідоміші ролі актора.

Джек Ніколсон (на задньому плані Джоні Мітчелл) у свій 89-й день народження. Фото: lorraine nicholson/instagram

Фото швидко привернуло увагу шанувальників актора, адже останніми роками володаря трьох премій "Оскар" майже не видно у медіапросторі. На фото Ніколсон усміхається та виглядає розслабленим у домашній атмосфері. Поруч з ним також помітили легендарну співачку Джоні Мітчелл. Також Лоррейн Ніколсон опублікувала іншу фотографію Джека Ніколсона з 70-х років, де актор з сигарою в руках та червоній футболці.

Лоррейн Ніколсон — одна з шести дітей Джека Ніколсона. Вона також працює у кіноіндустрії та раніше неодноразово говорила, що батько став для неї прикладом професіоналізму.

Чому Джек Ніколсон зник із публічного життя

Останні роки Джек Ніколсон веде закритий спосіб життя. Його останньою великою роллю в кіно вважають стрічку "Звідки та знаєш?" 2010 року. Відтоді неодноразово з’являлися чутки про повернення актора на екрани, однак вони не підтвердилися. ЗМІ повідомляли про можливу деменцію Ніколсона, однак його сім'я заперечує хворобу.

Попри це, Ніколсон залишається однією з найвпливовіших постатей в історії Голлівуду. Його кар’єра охоплює кілька десятиліть, а ролі у фільмах "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Сяйво", "Китайський квартал", "Бетмен" та "Відступники" стали класикою світового кіно.

