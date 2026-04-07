Джеки Чану – 72: актер изменился до неузнаваемости (ФОТО)

7 апреля исполняется 72 года Джеки Чану. Имя легендарного актера и мастера боевых искусств считается символом зрелищных трюков, комедийного таланта и бескомпромиссной преданности кинематографу. В то же время, новые фотографии актера показывают, как звезда боевиков заметно изменилась с возрастом.

Джеки Чан. Фото: AP

Джеки Чан родился в 1954 году в Гонконге. Его настоящее имя Чэнь Ганшэн и означает "Чан, рожденный в Гонконге". С детства он учился в школе Пекинской оперы, где овладел акробатикой, сценическим движением и боевыми искусствами. Именно это обучение сформировало уникальный стиль актера с сочетанием сложных трюков, юмора и боевых сцен.

Свою карьеру в кино Чан начал в 1960-х годах. В 8 лет Джеки Чан снялся в первом фильме "Большой и малый Вонг Тин Бар". В подростковом возрасте он работал каскадером и участвовал в фильмах "Кулак ярости" и "Выход Дракона" вместе с легендарным актером Брюсом Ли.

Впоследствии Джеки Чан стал получать главные роли и постепенно стал одной из самых ярких звезд азиатского кинематографа. Мировую известность актеру принесли фильмы "Полицейская история", "Доспехи Бога", "Драка в Бронксе" и культовая комедия-боевик "Час пик".

Джеки Чан поделился в соцсетях новыми фотографиями, где можно заметить, как сменился актер.

Джеки Чан. Фото: instagram/jackiechan/

В общей сложности за свою карьеру Джеки Чан снялся более чем в 150 лентах. В 2016 году он получил почетную награду "Оскара" за выдающиеся заслуги за вклад в мировое кино. Даже в почтенном возрасте актер не покидает кинематограф. Его последний фильм "Край тени" вышел в 2025 году.

