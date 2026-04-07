Джекі Чану – 72: актор змінився до невпізнання (ФОТО)
НОВИНИ

Джекі Чану – 72: актор змінився до невпізнання (ФОТО)

Легендарний актор Джекі Чан відзначає 72-й день народження.

7 квітня 2026, 09:15
Slava Kot

7 квітня виповнюється 72 роки Джекі Чану. Ім’я легендарного актора і майстра бойових мистецтв вважається символом видовищних трюків, комедійного таланту та безкомпромісної відданості кінематографу. Водночас нові фотографії актора показують, як зірка бойовиків помітно змінилася з віком.

Джекі Чан. Фото: AP

Джекі Чан народився 1954 року в Гонконзі. Його справжнє ім’я Чень Ганшен та означає "Чан, народжений в Гонконгу". З дитинства він навчався у школі Пекінської опери, де опанував акробатику, сценічний рух і бойові мистецтва. Саме це навчання сформувало унікальний стиль актора з поєднанням складних трюків, гумору та бойових сцен.

Свою кар’єру в кіно Чан розпочав у 1960-х роках. У 8 років Джекі Чан знявся у першому фільмі "Великий і малий Вонг Тін Бар". У підлітковому віці він працював каскадером і брав участь у фільмах "Кулак люті" і "Вихід Дракона" разом з легендарним актором Брюсом Лі. 

Згодом Джекі Чан почав отримувати головні ролі та поступово став однією з найяскравіших зірок азійського кінематографа. Світову популярність актору принесли фільми "Поліцейська історія", "Обладунки Бога", "Бійка в Бронксі" та культова комедія-бойовик "Година пік". 

Джекі Чан поділився у соцмережах новими фотографіями, де можна помітити, як змінився актор.

Джекі Чан. Фото: instagram/jackiechan/

Загалом за свою кар’єру Джекі Чан знявся більш ніж у 150 стрічках. У 2016 році він отримав почесну нагороду "Оскар" за видатні заслуги за внесок у світове кіно. Навіть у поважному віці актор не полишає кінематограф. Наразі його останній фільм "Край тіні" вийшов у 2025 році. 

