Дженнифер Энистон - 57: как сегодня выглядит звезда сериала "Друзья" (ФОТО)

Дженнифер Энистон. Кадр из сериала "Друзья"

11 февраля Дженнифер Энистон празднует свой 57-й день рождения и еще раз доказывает, что естественность и минимализм не подвластны времени. Звезда сериала "Друзья" обладательница премий Golden Globe и Emmy остается одной из самых влиятельных актрис Голливуда и иконой стиля для нескольких поколений.

Мировую славу Дженнифер Энистон принесла роль Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья". Именно этот персонаж в исполнении Энистона стал культурным феноменом 1990-х. Ее многослойная стрижка "Рейчел" мгновенно стала трендом, а фирменный "макияж без макияжа" копировали миллионы женщин во всем мире. Карьера Энистон продолжается с конца 1980-х. Она выпускница нью-йоркской школы искусств LaGuardia и с юности исповедовала принцип "меньше — лучше".





Дженнифер Энистон в роли Рэйчел из сериала "Друзья"

Несколько недель до дня рождения Энистон опубликовала в социальных сетях свое фото. Таким образом, можно увидеть, как актриса выглядит в наше время.

Сегодня актриса активно работает в кино и на телевидении. Один из самых успешных проектов последних лет это сериал "Утреннее шоу", где она вернулась к роли Алекс Леви в пятом сезоне.

В личной жизни актрисы тоже новый этап. В ноябре 2025 года она подтвердила отношения с велнес-тренером Джимом Кертисом. Западные СМИ предполагают, что пара может организовать частную свадьбу уже в этом году.

В 57 лет Дженнифер Энистон остается примером того, как объединить карьеру, стиль и внутреннюю уверенность.

